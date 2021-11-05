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Haberler Ekonomi 45.000 TL, 50.000 TL, 60.000 TL! 4-7 Kasım icradan satılık otomobiller km, marka, model fiyat listesi açığa kavuştu

45.000 TL, 50.000 TL, 60.000 TL! 4-7 Kasım icradan satılık otomobiller km, marka, model fiyat listesi açığa kavuştu

Tek tek açıklandı. Vatandaşlar ucuz otomobil alıyor. 45.000 TL, 50.000 TL, 60.000 TL arasında icradan satılık otomobiller büyük ilgi görüyor. İcradan araba almak gibi alternatifler son zamanlarda oldukça popüler oldu. İcradan araba almanın artmasının nedeni ise 2. el piyasasında yaşanan fiyat artışları olarak gösteriliyor. Vergi ya da banka kredi borcu nedeniyle ödemesini yapamayanların el eklenilen malları arasında en çok taşıtlar yer alıyor. Milyon TL'lik otomobillerin satıldığı e-ihale yöntemlerine son senelerde ilgi artmaya başladı. Bu sitelerde binlerce otomobil ilanı yer alıyor.

takvim.com.tr
05.11.2021 08:51 - Son Güncelleme: 05.11.2021 08:51
45.000 TL, 50.000 TL, 60.000 TL! 4-7 Kasım icradan satılık otomobiller km, marka, model fiyat listesi açığa kavuştu

Senelerdir icralık araba satışı mevzusunda bu işi kendi pazarı var, kimse bu taşıtları alamaz, aldırmazlar gibi hatalı bulgular bulunmaktadır. Fakat bu görüşlerin hepsi gerçeği yansıtmıyor. Sıfır otomobillerde yaşanan çip krizi sonrasında 2. el otomobillerin fiyatı hissedilir derecede artmıştı. Bu anlamda vatandaşlar icradan satılan arabalara yöneldi. İcradan 45.000 TL, 50.000 TL, 60.000 TL'ye otomobil almanız mümkün

GALERİ DEVAM EDİYOR
45.000 TL, 50.000 TL, 60.000 TL! 4-7 Kasım icradan satılık otomobiller km, marka, model fiyat listesi açığa kavuştu

İŞTE İCRADAN SATILAN OTOMOBİLLER

45.000 TL, 50.000 TL, 60.000 TL! 4-7 Kasım icradan satılık otomobiller km, marka, model fiyat listesi açığa kavuştu

İŞTE İCRADAN SATILAN OTOMOBİLLER

45.000 TL, 50.000 TL, 60.000 TL! 4-7 Kasım icradan satılık otomobiller km, marka, model fiyat listesi açığa kavuştu

İŞTE İCRADAN SATILAN OTOMOBİLLER

45.000 TL, 50.000 TL, 60.000 TL! 4-7 Kasım icradan satılık otomobiller km, marka, model fiyat listesi açığa kavuştu

İŞTE İCRADAN SATILAN OTOMOBİLLER

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