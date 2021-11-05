45.000 TL, 50.000 TL, 60.000 TL! 4-7 Kasım icradan satılık otomobiller km, marka, model fiyat listesi açığa kavuştu

Senelerdir icralık araba satışı mevzusunda bu işi kendi pazarı var, kimse bu taşıtları alamaz, aldırmazlar gibi hatalı bulgular bulunmaktadır. Fakat bu görüşlerin hepsi gerçeği yansıtmıyor. Sıfır otomobillerde yaşanan çip krizi sonrasında 2. el otomobillerin fiyatı hissedilir derecede artmıştı. Bu anlamda vatandaşlar icradan satılan arabalara yöneldi. İcradan 45.000 TL, 50.000 TL, 60.000 TL'ye otomobil almanız mümkün