TOGG SON DAKİKA... TOGG ne kadar olacak? Sonunda fiyat listesi geldi! Yerli otomobil için nefesler tutuldu... Fabrika açılışı...
TOGG'un fiyatı seri üretime geçmesine sayılı günler kala belli oldu. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği TOGG yakın zamanda satışa sunulacak. Bu nedenle özellikle fiyatı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Gemlik'teki üretim üssü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçecek. Fabrikada önce elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek. 2023'te yollara çıkacak olan TOGG'da ilk etapta 17-18 bin araç üretilmesi hedefleniyor.Peeki, TOGG fiyat listesi belli oldu mu? İşte yerli otomobil TOGG'un fiyatı ve konu hakkında tüm detaylar...
27.10.2022 15:50 - Son Güncelleme: 27.10.2022 16:10
TOGG FİYATI NE KADAR?
TOGG'un fiyat hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, "şu anda benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz de piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Mart ayında satışlar başlayacak." ifadelerine yer verildi. Yukarıdaki araç fiyatlarını TOGG'un fiyatlarına benzerlik göstermesi sebebiyle sizler için derledik. Buradan yola çıkılarak TOGG fiyatının 700 bin TL ile 1.000.000 TL arasında olacağı belirtiliyor.