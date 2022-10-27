TOGG SON DAKİKA... TOGG ne kadar olacak? Sonunda fiyat listesi geldi! Yerli otomobil için nefesler tutuldu... Fabrika açılışı...

TOGG FİYATI NE KADAR?

TOGG'un fiyat hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, "şu anda benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz de piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Mart ayında satışlar başlayacak." ifadelerine yer verildi. Yukarıdaki araç fiyatlarını TOGG'un fiyatlarına benzerlik göstermesi sebebiyle sizler için derledik. Buradan yola çıkılarak TOGG fiyatının 700 bin TL ile 1.000.000 TL arasında olacağı belirtiliyor.