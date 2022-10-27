Araba almak için o günü bekleyin! 28 Ekim ÖTV indirimi müjdesi geliyor! Başkan Erdoğan açıklayacak! İlk araba alacaklara...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den 2023 seçimleri için flaş bir açıklama geldi. Kandemir, katıldığı televizyon programında 28 Ekim'i işaret ederek "Başkan Erdoğan açıklayacak" dedi.
28 Ekim ÖTV indirimi heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyipp Erdoğan tarafından açıklanacak konular arasında ÖTV indirimi de yer alıyor. EYT, ÖTV ve daha birçok konuda detaylar açıklığa kavuşacak. İlk arabasını alacaklar ise konu hakkında yapılacak açıklamayı heyecanla bekliyor. Peki, 28 Ekim ÖTV indirimi hakkında ne açıklanacak? İşte merak edilenler...
EYT ve ÖTV indirimi hakkında da açıklama yapan Kandemir, "Sayın Bakanımız çalışıyor, muhtemelen önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşacaktır" şeklinde konuştu.
İLK ARABASINI ALACAKLARA 5 YIL SATMAMASI ÖTV İNDİRİMİ
Bu tarz bir indirim henüz kesinleşmedi. Fakat birçok uzman ilk arabasını alacaklara ÖTV indiriminin mümkün olabileceğini beliritiyor. Fakat bu noktada eşitsizliklerin yaşanmaması için ciddi kontrol mekanizmalarının yer alması gerektiği uzmanlar tarafından yapılan uyarılar arasında bulunuyor.