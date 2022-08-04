Araba fiyatları 40.000 TL birden DÜŞTÜ! Evdeki hesap çarşıya uydu! ÖTV indirimi ile 2. el, sıfır Skoda, Seat, Ford, Hyundai, Renault, Fiat, Toyota araç fiyatları!
Güncel sıfır ve 2. el araba fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Araba almak isteyen milyonlarca kişi ÖTV haberi sonrası heyecana kapıldı. Geçtiğimiz günlerde ÖTV'deki düzenleme yetkisinin cumhurbaşkanına geçirilmesi, otomobil piyasasında olumlu etki bıraktı. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. Öte yandan otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 arttı. Ağustos ayıyla birlikte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller belli oldu. İşte ucuz araba fiyat listesi 2022!
04.08.2022 08:49 - Son Güncelleme: 04.08.2022 08:49
Peş peşe açıklama yapıldı! Milyonlar araştırmaya devam ediyor. Yeni alınan kararla eş güdümlü birtakım markaların bazı modellerinde fiyatların bir oran gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor. ÖTV'de yapılması beklenen indirim söylentisi şimdiden ikinci el piyasasında fiyatların düşmesine neden oldu. 350 bin liraya kadar olan araçlarda 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki üst segment araçlarda ise 30-40 lira aralığında indirim gözlemlendi. İşte Ağustos 2022 güncel ucuz araba fiyatları!