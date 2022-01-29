TOGG gümbür gümbür geliyor! Yerli araç TOGG daha çıkmadan rakipler tedirgin! TOGG ne kadar olacak? TOGG C Sedan...
Son dakika TOGG haberleri... Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmıştı. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. TOGG daha çıkmadan piyasayı etkilemeye başladı. Herkes TOGG ne zaman satışa sunulacak? TOGG ne kadar olacak? sorularını merak ediyor. Mili araba TOGG piyasayı sallarken rakipleri tedirgin olmaya başladı.
29.01.2022 10:42
- Son Güncelleme: 29.01.2022 10:42
Tüm Türkiye yerli ve milli otomobil TOGG'un satışa sunulacağı günü bekliyor. TOGG ne zaman satışa sunulacak? TOGG'un fiyatı kaç para olacak? TOGG modelleri ve fiyatları...
Hali hazırda üretim aşamasında olan TOGG için net bir çıkış tarihi verilmiş değil. Yerli otomobilin bu yılın son çeyreği ile 2023'ün ilk çeyreği arasında satışa çıkması bekleniyor.
TOGG hakkında bilinmeyen bir diğer detay ise otomobilin fiyatı. Şu anda TOGG'un kaç TL'den satılacağına dair pek bir bilgi yok.