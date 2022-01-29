Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor! Ucuz araç arayanlara müjde! Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Otomobil fiyatlarının yükselmesi araba hayali kuranları ucuz araç araştırmasına davet ediyor ve bu noktada bankalardan icralık araçlar yoğun ilgi görüyor. Bankaların 2. el araç ilanlarına teklif vererek bütçenize uygun fiyatlarla araba hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Borçlu kişilerin borcuna karşılık el konulan bu otomobiller, bankalar tarafından uygun fiyatlarla satışa çıkartılıyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi daha pek çok markanın 2022 Ocak ayı güncel 2. el araç ilanlarını haberimizden inceleyebilir, nasıl teklif vereceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz.