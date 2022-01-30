Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV ödemeleri ne kadar?
Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vegisi (MTV) için son gün yarın. MTV'nin ilk taksiti, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?
30.01.2022 09:59
- Son Güncelleme: 30.01.2022 09:59