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Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV ödemeleri ne kadar?

Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vegisi (MTV) için son gün yarın. MTV'nin ilk taksiti, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

30.01.2022 09:59 - Son Güncelleme: 30.01.2022 09:59
Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV ödemeleri ne kadar?

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor.

Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV ödemeleri ne kadar?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV ödemeleri ne kadar?

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

2022 MTV: 1715 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV: 3158 Lira

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV ödemeleri ne kadar?

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

2022 MTV: 4904 Lira

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? 2022 MTV ödemeleri ne kadar?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

2022 MTV: 512 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796 Lira

2022 MTV: 995 Lira

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