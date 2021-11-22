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Haberler Otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG'un CEO'sundan fiyatla ilgili flaş açıklama: Araçlara herkes ulaşacak

TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG'un CEO'sundan fiyatla ilgili flaş açıklama: Araçlara herkes ulaşacak

Türkiye'nin merakla beklediği yerli ve milli araç için geri sayım başladı. Tasarımıyla ve yeni nesil teknolojisiyle göz boyuyan TOGG'un fiyatı herkes tarafından ise merak ediliyor. TOGG ne kadar olacak? TOGG kaç para? soruları merak edilirken TOGG'un CEO'su Gürcan Karataş'tan flaş açıklamalar geldi. Ceo Karataş, "1,5 yıldır fiyat konusunu tartışıyoruz. Fiyat rekabetçi olacak. Devlet 15 yıl içinde 30 bin adet alacak. Alım tek defada olmayacak. Dolayısıyla ilk üreteceğimiz araçlara isteyen herkes ulaşacak" dedi.

22.11.2021 11:11 - Son Güncelleme: 22.11.2021 11:37
TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG’un Ceo’sundan fiyatla ilgili flaş açıklama Araçlara herkese ulaşacak

Milyonların merakla beklediği TOGG kısa bir süre sonra banttan inecek.

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TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG’un Ceo’sundan fiyatla ilgili flaş açıklama Araçlara herkese ulaşacak

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, projede gelinen son noktayı değerlendirdi.

TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG’un Ceo’sundan fiyatla ilgili flaş açıklama Araçlara herkese ulaşacak

Karakaş; üretim, satış, şarj altyapısı, ihracat, çarpışma testi, bayi yapısı ve batarya üretimiyle ilgili soruları cevaplandırdı.

TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG’un Ceo’sundan fiyatla ilgili flaş açıklama Araçlara herkese ulaşacak

Biz 2030'a kadar 5 farklı segmentte 1 milyon 80 bin adet araç üretmeyi planlıyoruz. İlk olarak yıllık üretimi 100 bin adet, sonraki üretimleri 175 bin adet olarak belirledik. Ama yoğun talep gelmesi halinde 3 ay öncesinde kapasitemizi çok hızlı artırabiliriz. İlk üretimlerimiz C-SUV ile başlayacak takip eden dönemde B-SUV ve sedan modelimiz olacak.

TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG’un Ceo’sundan fiyatla ilgili flaş açıklama Araçlara herkese ulaşacak

İHRACAT İÇİN 18 AY BEKLEYECEĞİZ

Türkiye lansmanı ile birlikte ihracata hemen başlamayacağız. Kendi ülkesinde başarılı olmayan bir modelin yurtdışında başarı şansı yok. 18 ay kadar Avrupa'yı gözlemleyip başta Almanya ve Fransa gibi büyük ülkelere ihracata başlayacağız. İhracat için her yere gideceğiz diye bir zorlamamız da yok. Bu işe en yakın ülkelere öncelik tanıyacağız. İskandinav ülkeleri de buna dahil. 18 aylık bekleme süresini olgunlaşma ve talep durumuna göre 3 ay daha aşağı çekebiliriz.

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