Aylık çok uygun taksitlerle 4.000 TL ve 10.000 TL indirimle alabilirsiniz! Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 1,29% faizle araba veriyor!

Kasım ayı kampanyası kapsamında Fiat Egea modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %1.29 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Aynı vakitte tüm Fiat Egea modellerini %50 ÖTV indirimi fırsatıyla satın alabilirsiniz. Türkiye'de 2021 senesinde en çok sıfır vasıta satan Fiat, Kasım ayına yeni fiyat listesine günler kala ara zam yapma kararı aldı. Dolar kurunda yaşanan ani yükselişleri bir ileri ay fiyatlarına yansıtan otomotiv devi, bu sefer Kasım ayına girmeden fiyatlarına yansıttı. Yeni yayınlanan güncel fiyat listesinde gene ülkemizde en çok satılan Egea modelinin en baz paketine firma 10 bin TL zam yaptı.