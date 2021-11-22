10 gün sonra başlıyor, cezası var! Sıfır ve ikinci el kış lastiği fiyatları 2021! Kış lastiği zorunlu mu, hangi araçlarda zorunlu?

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına çok az bir süre kaldı. Otomobil sahibi vatandaşları ilgilendiren uygulama tam 5 ay sürecek. Cezası olduğunu duyanlar sıfır ve ikinci el kış lastiği fiyatlarını araştırmaya başladı. Lastik almak isteyenler öncelikle mutlaka tarihine bakmalı. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybettiğinden balans tutmaz. İşte Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? sorusunun yanıtı ve sıfır ve ikinci el kış lastiği fiyatları 2021!