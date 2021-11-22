10 gün sonra başlıyor, cezası var! Sıfır ve ikinci el kış lastiği fiyatları 2021! Kış lastiği zorunlu mu, hangi araçlarda zorunlu?
Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte arabası olan milyonlarca kişi kış lastiği uygulaması hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başlayacak. Kış lastiği zorunluluğu olduğu halde takmayan sürücülere ise 846 lira ceza kesilecek. Uygulama 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Peki; kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? 2021 Sıfır ve ikinci el kış lastiği fiyatları ne kadar? İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında paylaşılan bilgiler...
Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına çok az bir süre kaldı. Otomobil sahibi vatandaşları ilgilendiren uygulama tam 5 ay sürecek. Cezası olduğunu duyanlar sıfır ve ikinci el kış lastiği fiyatlarını araştırmaya başladı. Lastik almak isteyenler öncelikle mutlaka tarihine bakmalı. Çünkü lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler özelliğini kaybettiğinden balans tutmaz. İşte Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? sorusunun yanıtı ve sıfır ve ikinci el kış lastiği fiyatları 2021!
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?
Kış lastiği uygulaması; yük ve yolcu taşımacılığı yapanlara zorunludur. Hususi araçlar takmak zorunda olmasa da can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması elzemdir.
Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.