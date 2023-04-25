TİCARİ TAKSİ ÖTV İNDİRMİ 2023 | 500.000 TL'lik araç kaç TL olacak? Ticari taksilerde ÖTV muafiyetli FİYAT LİSTESİ! Fiat Egea, Renault Megane...

Başkan Erdoğan tarafından verilen müjde sonrası ticari taksilerde ÖTV indirimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Buna göre taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi araçlarını yenileyen esnaf, ÖTV ödemeyecek. Büyük bir sevinçle karşılanan haber sonrası vatandaşlar ÖTV indirimli ticari taksi fiyatlarını araştırmaya başladı. ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyetinin detayları netleşti. İşte 2023 ticari takside ÖTV indirimli fiyat listesi...