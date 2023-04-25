TİCARİ TAKSİ ÖTV İNDİRMİ 2023 | 500.000 TL'lik araç kaç TL olacak? Ticari taksilerde ÖTV muafiyetli FİYAT LİSTESİ! Fiat Egea, Renault Megane...
Ticari taksilerde ÖTV indirimi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenleme kapsamında, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını belirtildi. Binlerce kişi ticari taksilerde uygulanacak ÖTV muafiyetinin oranı ortaya çıktı. Fiat Egea, Renault Megane modellerindeki ticari taksilere ne kadar indirim uygulanacağı merak konusu oldu. Peki, 2023 ticari taksilere ÖTV indirimi olacak mı? Ticari araçlarda ÖTV indirimi ne kadar? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan tarafından verilen müjde sonrası ticari taksilerde ÖTV indirimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Buna göre taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi araçlarını yenileyen esnaf, ÖTV ödemeyecek. Büyük bir sevinçle karşılanan haber sonrası vatandaşlar ÖTV indirimli ticari taksi fiyatlarını araştırmaya başladı. ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyetinin detayları netleşti. İşte 2023 ticari takside ÖTV indirimli fiyat listesi...
Örneğin satış fiyatı 500 bin TL olan bir otomobilde esnafın kazancı şöyle hesaplanacak:
HESAP 2
Aracın satış bedeli: 500.000 TL
Aracın vergisiz bedeli: 235.405 TL (matrah)
ÖTV oranı: Yüzde 60
ÖTV tutarı: 141.243 TL
KDV oranı: Yüzde 18
KDV tutarı: 67.797 TL
Esnafın ödeyeceği KDV: 42.373 TL
Esnafın ödeyeceği miktar: 277.778 TL
Esnafın cebinde kalan: 222.222 TL
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