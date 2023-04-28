Bu banknotun değeri 1000 cumhuriyet altını! Türkiye'de sadece 7 tane var! Dolapları açın sizde de olabilir! Bulana para üstüne para yağdırıyorlar
Tedavülden kaldırılmış paralara yoğun ilgi oluyor. Özellikle son dönemlerde ülkemizde para koleksiyonculuğu hızla yayılan bir tutku haline geldi. Koleksiyoncuların en çok ilgi gösterdiği paralar ise tedavülde olmayanlar oluyor. İşte Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul edilen İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira da bu nadir paralar arasında yer alıyor. Bu banknotun değerini duyanlar kulaklarına inanamıyor.
28.04.2023 11:08 - Son Güncelleme: 28.04.2023 11:08
1927 tarihli 1. emisyon 1000 lira banknot koleksiyoncuların dikkatini çekiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında basılan 1. emisyon banknotların İngiltere'de Thomas de la Rue Matbaasında üretildiği belirtiliyor. Bu banknotların içinde en nadir olanı ise 1000 lira değerindeki banknot oluyor. Değerini duyan ise şaşıp kalıyor.
SADECE 7 TANE VAR
1939 yılında tedavülden kaldırılan banknotun 23 adeti iade edilmedi ve günümüze sadece 7 adedinin ulaşabildiği tahmin ediliyor.
1000 CUMHURİYET ALTININA DENK GELİYORDU
Tarihi banknotun tedavüle çıktığı 1927 yılında, 1000 Cumhuriyet altını karşılığına denk geldiği biliniyor.