Fiat’tan dev sürpriz! Egea yerine daha ucuz yeni model geliyor

Sektöre yakın çevrelerin sosyal medya hesaplarında aktardığına göre Fiat, Türkiye'de satışa sunmak üzere yeni bir binek otomobil üzerinde çalışıyor.

📌 EGEA VEDA EDİYOR, FİYATIYLA DİKKAT ÇEKEN YENİ MODEL GELİYOR Türkiye'de hem bireysel kullanıcılar hem de taksici ve filo işletmecileri tarafından yıllardır büyük ilgi gören Fiat Egea, yaklaşık 9 yıldır pazarda yer alıyor. Multijet 2 dizel motoruyla düşük yakıt tüketimi ve performans dengesini başarıyla sunan model, artık yerini yeni bir isme bırakmaya hazırlanıyor.

📌 ÜRETİM DURUYOR: 2025, EGEA İÇİN SON YIL Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Fiat, Egea'nın üretimini 2025 yılında durduracak. 2026 yılında bayilerde 2025 model son partiler satışta olacak, fakat fabrika bantlarından yeni Egea inmeyecek. Fiat cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da otomobil camiasında bu bilgi ciddi şekilde konuşuluyor.

📌 EGEA'NIN YERİNE FİAT CRONOS MU GELİYOR? Kulislerde dönen en güçlü iddia, Fiat'ın Latin Amerika pazarında sunduğu Cronos modelini Türkiye'ye getireceği yönünde. Cronos'un, Avrupa'da Egea'nın halefi olarak değerlendirilmesi ve daha uygun maliyetlerle üretilebiliyor olması dikkat çekiyor.