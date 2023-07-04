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Temmuz 2023 en iyi elektrikli otomobiller! Hyundai, Kia, Volvo, Citroen... ELEKTRİKLİ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI ÇILDIRDI!

Elektrikli otomobil teknolojisi her geçen gün gelişirken, Temmuz ayıyla birlikte elektrikli sıfır otomobil fiyatları da güncellendi. Artan talep sebebiyle binlerce kişi, güncel fiyatları merak ediyor ve araştırmalarını hızlandırıyor. İşte Temmuz 2023 sıfır elektrikli otomobil fiyatları...

takvim.com.tr
04.07.2023 08:50 - Son Güncelleme: 04.07.2023 08:50
Temmuz 2023 en iyi elektrikli otomobiller! Hyundai, Kia, Volvo, Citroen... ELEKTRİKLİ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI ÇILDIRDI!

Türkiye'de satışa sunulan elektrikli otomobil modelleri büyük ilgi çekiyor. İşte Temmuz 2023 elektrikli otomobil fiyatları...

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Temmuz 2023 en iyi elektrikli otomobiller! Hyundai, Kia, Volvo, Citroen... ELEKTRİKLİ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI ÇILDIRDI!
CİTROËN
ë-C4 934 bin 600 TL Fiyatlar güncelleniyor.
ë-C4 X 958 bin 700 TL Fiyatlar güncelleniyor.
Ami 245 bin 900 TL Fiyatlar güncelleniyor.
Temmuz 2023 en iyi elektrikli otomobiller! Hyundai, Kia, Volvo, Citroen... ELEKTRİKLİ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI ÇILDIRDI!
HYUNDAİ
Kona 100 kW Progressive 937 bin 166 TL Fiyatlar güncelleniyor.
Kona 150 kW Progressive 1 milyon 79 bin 275 TL Fiyatlar güncelleniyor.
IONIQ 5 125 kW 4×2 Progressive 1 milyon 437 bin 167 TL Fiyatlar güncelleniyor.
IONIQ 5 225 kW 4×4 Progressive 2 milyon 242 bin TL Fiyatlar güncelleniyor.
Temmuz 2023 en iyi elektrikli otomobiller! Hyundai, Kia, Volvo, Citroen... ELEKTRİKLİ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI ÇILDIRDI!
KİA
EV6 229 PS 4X2 Otomatik Prestige Long Range 2 milyon 870 bin TL
EV6 325 PS Otomatik 4×4 Prestige Long Range 3 milyon 166 bin TL
EV6 325 PS Otomatik 4×4 GT-Line Long Range 3 milyon 510 bin TL
EV6 585 PS Otomatik 4×4 GT Stoklarda yok.
Niro EV 204 PS Prestige 1 milyon 565 bin TL
Temmuz 2023 en iyi elektrikli otomobiller! Hyundai, Kia, Volvo, Citroen... ELEKTRİKLİ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI ÇILDIRDI!
RENAULT
Model Eski fiyat listesi Yeni fiyat listesi
Zoe Zen 80 kW Z.E. 50 899 bin 900 TL Fiyatlar güncelleniyor.
Zoe Intense R135 876 bin TL Fiyatlar güncelleniyor.
Zoe Intense 80 kW Z.E. 50 876 bin TL Fiyatlar güncelleniyor.
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