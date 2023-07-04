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Haberler Otomobil Sıfır araç fiyatları güncellendi! Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Volkswagen, Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

Sıfır araç fiyatları güncellendi! Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Volkswagen, Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

Otomobil sektöründe heyecanla beklenen güncellemeler gerçekleşti ve Volkswagen, Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia ve Hyundai gibi önde gelen markaların yeni fiyatları ortaya çıktı. Temmuz 2023 itibarıyla yapılan yüzde 2 ila 10 arasındaki zam oranları, otomobil tutkunları ve alıcılar arasında büyük bir araştırma hareketine yol açtı. İşte 2023 Temmuz zamlı sıfır otomobil fiyatları...

takvim.com.tr
04.07.2023 10:03 - Son Güncelleme: 04.07.2023 10:03
Sıfır araç fiyatları güncellendi! Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Volkswagen, Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

0 otomobil fiyatları için araştırmalar hızlandı. Temmuz 2023 listeleri ortaya çıktı. Yüzde 2 ila 10 arasında değişen zam oranlarının ardından Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia fiyatlarını sizler için derledik. İşte Temmuz 2023 sıfır otomobil fiyatları...

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Sıfır araç fiyatları güncellendi! Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Volkswagen, Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT

Haziran: 636,000 TL

Temmuz: 700,000 TL

Sıfır araç fiyatları güncellendi! Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Volkswagen, Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

Kia Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT

Haziran: 651,000 TL
Temmuz: 735,000 TL

Sıfır araç fiyatları güncellendi! Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Volkswagen, Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

Kia Rio Cool 1.4L 100 PS Otomatik

Haziran: 745,000 TL

Temmuz: 830,000 TL

Sıfır araç fiyatları güncellendi! Temmuz 2023 0 ARAÇ FİYATLARI | Volkswagen, Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai fiyat listesi...

Kia Rio Elegance Konfor 1.4L 100 PS Otomatik

Haziran: 847,000 TL

Temmuz: 733,000 TL

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