SUV, SEDAN ÖTV indirimli, muafiyetli engelli araç fiyatları 2023 || ÖTV muafiyetli araç fiyatları 2023 || Toyota, Fiat, Kia, Hyundai, Renault...
SUV engelli araç fiyatları 2023 yılı içinde yeniden zam görecek gibi dursa da şu anki fiyatlandırmaya göre listeye eklenebilecek farklı marka ve modeller göze çarpıyor. SUV engelli araç 2023 listesi Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Toyota, Citroen, Peugeot, Opel, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Nissan, Honda, Suzuki ve MG markalarına ait farklı paketlerdeki otomobillerden oluşuyor. İşte 2023 engelli ve ÖTV indirimli araç fiyatları.
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti yeni yılın son gününde artırıldı. Böylelikle muafiyet limiti yüzde 122 oranında artarak 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya çıkarıldı. Bu nedenle 2023 engelli araç fiyatları merak ediliyor. İşte detaylar...
ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA
- Engelli araç indirimi hesaplama yapılırken aracın ham fiyatına ÖTV uygulanır ve ham fiyat ile ÖTV fiyatı toplanarak toplam tutarın KDV'si eklenir.
- Araç satın alırken faydalanacağın indirimlerden bir diğeri de KDV indirimidir. Normal şartlarda %18 KDV ödenirken engelli indiriminden faydalandığından bu oran %15'lere kadar düşer.
KDV ve ÖTV ile yapılan ayrı ayrı indirimler, satın almak istediğin aracın satış fiyatı yaklaşık olarak %30-32 arasında değişir.
FİAT EGEA CROSS
Street 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye iniyor.
Street Plus 1.4 Fire 95Hp paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 433.400,00 TL'den 270.875,01 TL'ye iniyor.
Street 1.3 M.Jet 95Hp paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 597.900,00 TL'den 322.294,12 TL'ye düşüyor.
Street 1.6 M.Jet 130Hp paketi, %80 ÖTV oranı ile 651.900,00 TL'den 362.166,67 TL'ye iniyor.
Street T4 Hybrid 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 707.900,00 TL'den 393.227,78 TL'ye iniyor.
Urban 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 446.900,00 TL'den 279.312,50 TL'ye iniyor.
Urban 1.3 M.Jet 95Hp paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 562.900,00 TL'den 312.722,22 TL'ye iniyor.
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 676.900,00 TL'den 376.055,56 TL'ye düşüyor.