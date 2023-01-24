ÖTV MTV derdi yok! 159 bin 418 TL’ye Türkiye’nin en ucuz 0 otomobili! ’Ayağımı yerden kessin’ diyenlere müjde! Bu modele bayılacaksınız...

Ucuz sıfır otomobil fiyatları vatandaşların en sık arattıkları arasında yer alıyor. Oldukça uygun fiyata satışa sunulan RKS A1 modeli hem fiyatıyla hem de görünüşüyle dikkat çekti. Fakat bu otomobilin yokuşların fazla olduğu ve rampaların çok olduğu yerlerde kullanılması tavsiye edilmiyor. İşte en uygun sıfır otomobiller ve özellikleri...