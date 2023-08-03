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SUV-SEDAN 0 araç fiyatları ortaya çıktı! SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI Ağustos 2023 | Citroen, Peugeot, Toyota, Skoda, Renault, Volvo, Fiat...

Otomobil almak, önemli bir karar ve yatırım sürecidir. Her bir markanın sunduğu farklı modeller, özellikler ve fiyat skalaları, alıcıların en uygun seçimi yapmasını zorlaştırabilir. Ancak Ağustos 2023 itibarıyla düzenlenen kampanyalar ve avantajlı ödeme seçenekleri, otomobil alımı için cazip bir fırsat sunuyor. İşte Ağustos 2023 sıfır otomobil fiyatları ve bazı popüler modellerin güncel fiyatları...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 09:05 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 09:05
SUV-SEDAN 0 araç fiyatları ortaya çıktı! SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI Ağustos 2023 | Citroen, Peugeot, Toyota, Skoda, Renault, Volvo, Fiat... 1

2023 Ağustos ayında otomobil tutkunlarının yüzünü güldüren bazı markalar, cazip fiyatlarla müşterilerini cezbetmeye çalışıyor. Pandemi sürecinde artan taleple birlikte, üretim ve lojistikte yaşanan zorluklar, otomobil pazarında dengeleri değiştirdi. İşte 2023 Ağustos sıfır otomobil fiyat listesi...

SUV-SEDAN 0 araç fiyatları ortaya çıktı! SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI Ağustos 2023 | Citroen, Peugeot, Toyota, Skoda, Renault, Volvo, Fiat... 2

TEMMUZ 2023 - AĞUSTOS 2023 SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

CITROEN

Citroen C4 X 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Feel 1.113.000 1.182.300
Citroen C4 X 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.256.000 1.319.300
SUV-SEDAN 0 araç fiyatları ortaya çıktı! SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI Ağustos 2023 | Citroen, Peugeot, Toyota, Skoda, Renault, Volvo, Fiat... 3
DACIA
Dacia Jogger Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.034.000 1.034.000
Dacia Jogger Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.048.000 1.048.000
Dacia Spring Extreme Electric 65 bg 875.000 969.000
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