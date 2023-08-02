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Dizel araçlar o tarihte yasaklanıyor! Vatandaşlara büyük şok! Herkes şaşkın! Şimdi ne olacak!

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çevre dostu adımlarını hızlandırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla önemli bir karara imza attı. Yeni alınan kararla birlikte, içten yanmalı motorlara sahip benzinli ve dizel araçların satışı 2035 yılından itibaren yasaklanacak. Bu kararın ardında yatan temel amaç, sürdürülebilir bir gelecek için atılan önemli bir adımdır. İçten yanmalı motorlu araçlar, fosil yakıtların kullanımına bağımlılığı artırarak çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, AB ülkeleri araç pazarındaki dönüşümü hızlandırarak, elektrikli ve diğer çevre dostu alternatiflerin yaygınlaşmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 11:44 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 11:44
Dizel araçlar o tarihte yasaklanıyor! Vatandaşlara büyük şok! Herkes şaşkın! Şimdi ne olacak! 1

Dizel araçlar o tarihte yasaklanıyor! Vatandaşlara büyük şok! Herkes şaşkın! Şimdi ne olacak!

AB Konseyi tarafından onaylanan bu önemli adım, üye ülkelerin otomobiller ve hafif ticari araçlar için katı karbon emisyon standartları getirecek yasayı kabul etmeleriyle gerçekleşti. Uzun süren pazarlıkların ardından alınan bu karar, çevre dostu araçlara geçişi teşvik etmek ve daha temiz bir gelecek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dizel araçlar o tarihte yasaklanıyor! Vatandaşlara büyük şok! Herkes şaşkın! Şimdi ne olacak! 2

Dizel araçlar o tarihte yasaklanıyor! Vatandaşlara büyük şok! Herkes şaşkın! Şimdi ne olacak!

Polonya'ya Karşı Çıkış, Bulgaristan, İtalya ve Romanya'dan Çekimserlik

Enerji bakanlarının katıldığı toplantıda, Polonya yasağa karşı çıkarken Bulgaristan, İtalya ve Romanya çekimser kalmıştı. Ancak diğer üye ülkelerin desteğiyle yasa, formalite gereği onaylanmış ve uygulanması kararlaştırılmıştır.

Dizel araçlar o tarihte yasaklanıyor! Vatandaşlara büyük şok! Herkes şaşkın! Şimdi ne olacak! 3

Dizel araçlar o tarihte yasaklanıyor! Vatandaşlara büyük şok! Herkes şaşkın! Şimdi ne olacak!

Karbon Emisyonlarında Devrim

Yeni yasaya göre, otomobil üreticileri 2035 yılına kadar karbon emisyonlarını sıfırlamak zorundadır. Bu da demek oluyor ki, 2035'ten itibaren AB ülkelerinde içten yanmalı motora sahip yeni araçlar satışa sunulamayacak. Böylece, çevreye zarar veren ve karbon salınımına neden olan benzinli ve dizel araçlar yerine, daha temiz ve çevreci seçenekler tercih edilecektir.

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