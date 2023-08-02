Dizel araçlar o tarihte yasaklanıyor! Vatandaşlara büyük şok! Herkes şaşkın! Şimdi ne olacak!

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çevre dostu adımlarını hızlandırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla önemli bir karara imza attı. Yeni alınan kararla birlikte, içten yanmalı motorlara sahip benzinli ve dizel araçların satışı 2035 yılından itibaren yasaklanacak. Bu kararın ardında yatan temel amaç, sürdürülebilir bir gelecek için atılan önemli bir adımdır. İçten yanmalı motorlu araçlar, fosil yakıtların kullanımına bağımlılığı artırarak çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, AB ülkeleri araç pazarındaki dönüşümü hızlandırarak, elektrikli ve diğer çevre dostu alternatiflerin yaygınlaşmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.