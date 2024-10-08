Sürücüler dikkat: “R-33” Ne Anlama Geliyor? Trafik İşaretlerine Yeni Bir Levha Eklendi!

R-33 levhası, parlak sarı rengi ve dikkat çekici sembolüyle sürücülerin gözden kaçırmaması gereken bir uyarı niteliği taşıyor. Bu levha, yolda görüşün azaldığı, kaygan zemin koşullarının oluştuğu durumlarda sürücülerin hızlarını düşürmesini ve daha dikkatli olmasını öneriyor. Avrupa Birliği, trafik kazalarının büyük bir kısmının olumsuz hava şartlarında meydana geldiğini göz önüne alarak, bu yeni levhayı tüm üye ülkelerde zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Bu sayede, sürücüler her koşulda daha güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.

🛑 Yeni Levha: "R-33" Ne Anlama Geliyor? 🌫️ "R-33" levhası, özellikle sürücülerin yoğun sis, yağmur, kar ve duman gibi görüşü kısıtlayan hava koşullarında daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Levhanın beyaz arka planı üzerinde, pürüzlü çizgiler arasında kaybolan bir araç figürü yer alıyor. Bu figür, görüş mesafesinin azaldığı durumlara dikkat çekmek ve sürücüleri yavaşlamaya, farlarını açmaya ve güvenli mesafeyi korumaya yönlendirmek için tasarlanmıştır.