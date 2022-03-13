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Haberler Otomobil SON DAKİKA: Türkiye'nin yerli otomobili🚗 TOGG zorlu kış testinde! ❄ -40 derece

SON DAKİKA: Türkiye'nin yerli otomobili🚗 TOGG zorlu kış testinde! ❄ -40 derece

Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli otomobili TOGG kış testinde. TOGG'un Twitter hesabından -40 derecede yapılan testlerden fotoğraflar paylaşıldı. Yerli araba TOGG gümbür gümbür geliyor.... 2022 yılında banttan indirilmesi 2023 yılında ise yollara çıkması beklenen yerli otomobile müthiş bir özellik daha kapıda. Elektrikli araçlarda sürücü için görüntü teknolojisi geliştiren dünyadaki üç şirketten biri olarak bilinen Türk şirket TOGG ile görüşme aşamasında. AR HUD, yani artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmet ile özellikle gösterge panelinde hız, devir, vites, etraftaki araçların konum ve hızları gibi tüm bilgiler bu teknoloji ile aracın ön camına yansıtılabiliyor. İşte TOGG son dakika haberleri...

13.03.2022 11:42 - Son Güncelleme: 13.03.2022 11:47
SON DAKİKA: Türkiye’nin yerli otomobili TOGG zorlu kış testinde! -40 derece

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Twitter sayfasından flaş bir paylaşım geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Türkiye’nin yerli otomobili TOGG zorlu kış testinde! -40 derece

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

SON DAKİKA: Türkiye’nin yerli otomobili TOGG zorlu kış testinde! -40 derece

Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım.

SON DAKİKA: Türkiye’nin yerli otomobili TOGG zorlu kış testinde! -40 derece

Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz.

SON DAKİKA: Türkiye’nin yerli otomobili TOGG zorlu kış testinde! -40 derece

2 yıl içinde dünya genelinde 350'nin üstünde elektrikli araç (EV) modeli yollarda olacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı EV piyasasında, araçları birbirinden ayrıştıracak donanım ve yazılım teknolojileri de tüketici tercihlerinde belirleyici rol oynayacak.

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