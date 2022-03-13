SON DAKİKA: Türkiye'nin yerli otomobili🚗 TOGG zorlu kış testinde! ❄ -40 derece
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli otomobili TOGG kış testinde. TOGG'un Twitter hesabından -40 derecede yapılan testlerden fotoğraflar paylaşıldı. Yerli araba TOGG gümbür gümbür geliyor.... 2022 yılında banttan indirilmesi 2023 yılında ise yollara çıkması beklenen yerli otomobile müthiş bir özellik daha kapıda. Elektrikli araçlarda sürücü için görüntü teknolojisi geliştiren dünyadaki üç şirketten biri olarak bilinen Türk şirket TOGG ile görüşme aşamasında. AR HUD, yani artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmet ile özellikle gösterge panelinde hız, devir, vites, etraftaki araçların konum ve hızları gibi tüm bilgiler bu teknoloji ile aracın ön camına yansıtılabiliyor. İşte TOGG son dakika haberleri...
13.03.2022 11:42 - Son Güncelleme: 13.03.2022 11:47