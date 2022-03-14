SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG'dan büyük başarı! TOGG'un en iyi 20 marka arasındaki sıralaması belli oldu
Son dakika haberleri... Yerli araba TOGG gümbür gümbür geliyor.... 2022 yılında banttan indirilmesi 2023 yılında ise yollara çıkması beklenen yerli otomobil şimdiden büyük başarılara imza atıyor. TOGG'un Twiter hesabından yapılan açıklamaya göre sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri olarak TOGG'u seçti. TOGG 20 marka sıralamasında 6'ncı oldu.
NE OLMUŞTU?
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, ABD'nin Las Vagas kentinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022), TOGG'un dünya lasmanını yaptıklarını söylemişti. Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES'teyiz" demişti.
Karakaş, "Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu yarışta biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk" diye konuşmuştu.
TESCİL EDİLDİ
Karakaş, "Akıllı cihazımızı, kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli olarak tanımladık ve her türlü tasarımı, ürün geliştirmeyi de bu şekilde oluşturduk. Bu özelliklerimizi temsil eden Use - Case Mobility ® kavramını tüm dünyaya anlatıp, tescil ettirdik" ifadelerini kullanmıştı.