Sahibinden ikinci el SUV fiyatları! Haciz konulan cipler yarı fiyatına satılıyor!

4x4 ve SUV'lar aynı anlamı mı taşır?

SUV segmenti söz konusu olduğunda en çok karıştırılan konulardan biri de, SUV ve 4x4'ün aynı anlama geldiğinin sanılmasıdır. Her ne kadar benzer yanları olsa da, SUV'lar her zaman dört çeker sürüşe sahip olmak zorunda değillerdir. Daha net ifadeyle, tüm SUV'lar 4x4 değil ve tüm 4x4'ler SUV değildir. Tercihe göre bazı SUV modelleri önden çekişli ve bazıları arkadan itişli olarak da satılabiliyor. 4 çeker olan modeller ise, motordan aldığı gücü dört tekerleğe birden dağıtıyorlar. Bu güç dağılımı, yol şartlarına göre otomatik olarak hangi tekere verileceğini ayarlayabiliyor. Bu da her türlü yol koşulunda daha yüksek çekiş sağlar.