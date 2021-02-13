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Araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatlarına yeniden düzenlenleme! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Anayasa Mahkemesi'nden milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş bir karar geldi. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda trafik kazası geçiren vatandaşların araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatları yeniden düzenlenmek durumunda kalacak. İşte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kararın detayları.

13.02.2021 10:27 - Son Güncelleme: 13.02.2021 10:27
Araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatlarına yeniden düzenlenleme! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Gelen son dakika haberine göre milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir karar alındı. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararı binlerce kişiyi sevindirecek...

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Araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatlarına yeniden düzenlenleme! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda trafik kazası geçiren vatandaşların araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatları yeniden düzenlenmek durumunda kalacak.

Araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatlarına yeniden düzenlenleme! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Öncesindeki mevzuat gereği 'Genel Şartlar' kural olarak belirleyiciydi. Sigortalıların aleyhine olan bu hükmü Anayasa Mahkemesi, 90 ve 92'nci maddeleri oy birliği ile iptal ederek karara bağladı.

Araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatlarına yeniden düzenlenleme! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Bu kararı değerlendiren Avukat Ali Alper Tüfekçi, "Böylelikle sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğu vatandaş lehine karara bağlanmış oldu. Bu gerçek zarar hesaplanmasında çok önemli bir karar olarak öne çıkıyor. Vatandaşlarımız sigorta hukukunda uzman avukatlar aracılığı ile haklarını böylelikle arayabilecekler" dedi.

Araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatlarına yeniden düzenlenleme! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Bu kararla beraber ayrıca daha önce yüksek kilometreli araçlarda dikkate alınmayan değer kaybının artık dikkate alınacağını belirten Tüfekçi, "Vatandaş lehine karara bağlanan bu kararda kilometre nedeniyle yaşanan değer kaybı artık dikkate alınacak.