Araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatlarına yeniden düzenlenleme! Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor
Anayasa Mahkemesi'nden milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş bir karar geldi. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda trafik kazası geçiren vatandaşların araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatları yeniden düzenlenmek durumunda kalacak. İşte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kararın detayları.
13.02.2021 10:27
- Son Güncelleme: 13.02.2021 10:27
Bu kararı değerlendiren Avukat Ali Alper Tüfekçi, "Böylelikle sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğu vatandaş lehine karara bağlanmış oldu. Bu gerçek zarar hesaplanmasında çok önemli bir karar olarak öne çıkıyor. Vatandaşlarımız sigorta hukukunda uzman avukatlar aracılığı ile haklarını böylelikle arayabilecekler" dedi.