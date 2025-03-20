SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Galerileri

Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı: Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL!

Konya OSB Geçici Depolama Yeri'nde gerçekleşecek elektronik ihale kapsamında, iki otomobil rekabetçi bir ortamda satışa sunuluyor. İhale süreci, 13 Mart 2025 tarihinde araçların detaylı incelenmesiyle başlarken, 18 Mart 2025 itibarıyla teklif verme aşamasına geçecek ve 21 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Otomobil meraklıları ve yatırımcılar için önemli bir fırsat niteliği taşıyan bu süreç, şeffaflık ve adil rekabet ilkeleri doğrultusunda yürütülecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 17:27 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 09:37
Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı: Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL!

Konya OSB Geçici Depolama Yeri'nde, 13 Mart 2025'te araç incelemesinin başlayıp 21 Mart 2025'te sona erecek elektronik ihale kapsamında, iki otomobil satışa sunuluyor. İhaleye çıkacak araçlar arasında 2004 model Mercedes-Benz E 280 CDI ve 2007 model Audi A4 bulunuyor. Araçlar, belirlenen teminat bedelleri ve başlangıç fiyatları üzerinden alıcılara sunulacak.

Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı: Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL!

HALEYE ÇIKARILAN ARAÇLAR VE DETAYLARI

AUDİ A4

İhale Numarası: 2506ERG20240419A603

Yıl: 2007

Kilometre: 214.733 km

Vites: Manuel

Motor Hacmi: 1.968 cc

Yakıt Türü: Dizel

Bulunduğu Yer: Konya OSB Geçici Depolama Yeri

Satışa Esas Bedel: 550.000 TL

Teminat Bedeli: 55.000 TL

Başlangıç Bedeli: 412.500 TL

İhale Bitiş Tarihi: 21 Mart 2025 - 09:05

Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı: Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL!

MERCEDES-BENZ E 280 CDI

İhale Numarası: 2506ERG20240420A604

Yıl: 2004

Kilometre: 381.122 km

Vites: Otomatik

Motor Hacmi: 3.222 cc

Yakıt Türü: Dizel

Bulunduğu Yer: Konya OSB Geçici Depolama Yeri

Satışa Esas Bedel: 775.000 TL

Teminat Bedeli: 77.500 TL

Başlangıç Bedeli: 581.250 TL

İhale Bitiş Tarihi: 21 Mart 2025 - 09:10

Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı: Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL!

İHALEYE KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLAR

İhaleye katılım sağlamak isteyen alıcılar için belirlenen genel ve özel şartlar şu şekildedir:

  • Araçlar, mevcut durumlarıyla satışa sunulmakta olup, ihale katılımcıları araçları olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır.

  • Araçların hasar kayıtlarıyla ilgili bilgiler satışa sunan kurum tarafından belirtilmemekte olup, alıcıların bu bilgileri kendi sorumluluklarında araştırmaları gerekmektedir.

Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı: Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL!

  • İhale kazananları, kazandıkları araçların bedelini yedi gün içinde ödemekle yükümlüdür. Ödeme yapılmaması durumunda ihale iptal edilecek ve teminat bedeli irat kaydedilecektir.

  • Araçların ihale bedeli ödendikten sonra on gün içinde teslim alınması zorunludur.

Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı: Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL!

  • İhalede belirlenen satış bedeline ek olarak %1,517 oranında damga vergisi tahsil edilecektir. Ayrıca damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca hesaplanarak alıcı tarafından ödenecektir.

  • Alıcılar, araçların tescili ve kullanımına dair gerekli tüm yasal işlemleri kendileri yerine getirmekle yükümlüdür.

Devletten ucuz ikinci el otomobil satışı: Audi A4 532 bin TL, Mercedes 586 bin TL!

Fotoğraflar: https://eihale.gov.tr/