Skoda ve Peugeot’dan Mart sonuna damga vuran indirim: Volkswagen’e fark attılar

Allure pakette bile; anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik multimedya ekranı, 10.2 inçlik dijital gösterge paneli ve 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi birçok donanım standart olarak sunuluyor.

MART AYI, OTOMOBİL ALMAK İÇİN FIRSAT AYI OLABİLİR

Skoda ve Peugeot'un açıkladığı bu fiyatlar, özellikle Mart ayında otomobil almayı düşünen tüketiciler için önemli bir fırsat sunuyor. Gerek kampanyalar, gerekse uygun başlangıç fiyatları ile bu iki marka, hem şehir içi kullanım hem de donanım zenginliği açısından dikkat çekici seçenekler yaratıyor. Eğer siz de sıfır araç alma planı yapıyorsanız, Mart ayı bitmeden bu fırsatları değerlendirmekte fayda var.