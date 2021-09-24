Sıfır otomobil fiyatları 129 bin TL'e kadar düştü! Ucuza sıfır araç almanın şimdi tam zamanı! ÖTV düzenlemesinin ardından...
2021 Model otomobilleri 129-140- 150-160 bin TL aralığındaki fiyatlarla almak isteyenlere müjde. ÖTV düzenlemisini duyanlar elindeki birikimiyle istediği sıfır otomobili ucuza satın almak için bayilere akın ediyor. Listemizde 120 bin TL'den 160 bin TL'ye kadar sıfır otomobillere yer verdik. Pandeminin üzerinde okulların da açılması eklenince vatandaşlar toplu taşımalardan uzaklaştı. Bu nedenle otomobil fiyatlarında son zamanlarda artış görüldü. Bunun yanı sıra sıfıra uygun otomobil almak isteyenler bir süredir ÖTV indirimini bekliyordu. ÖTV düzenlemesinin gelmesiyle de bayiler tam takır doldu. ÖTV fırsatını kaçırmak istemeyenler yastık altında biriktirdiği ya da bankalardaki parasını ortaya çıkararak sıfır otomobil için araştırmlara koyuldu. İşte iş için ya da gezmek için kullanmak üzere son dönemlerin en uygun sıfır otomobilleri...
24.09.2021 12:45
- Son Güncelleme: 24.09.2021 12:45
Araba ihtiyacı olanlar ÖTM indiriminin ardından Eylül ve Ekim ayının en ucuz otomobillerini araştırıyor. ÖTV düzenlemesi sonrası vatandaşların bayilere koşmasıyla bir çok bayide sıfır araçların tükendiği bildirildi. Henüz otomobil almamış olanlar araştırmalarını sürdürüyor. Birikim yaptıkları parayı çıkartanlar, bankadan kredi çekenler en uygun sıfır otomobil fiyatlarını merak ediyor. İş için kullanabileceğiniz ya da sadece gezmek için almak istediğini en Eylül ve Ekim ayının en ucuz sıfır otomobil modellerine haberimizde yer verdik. İşte 129 bin TL'de kadar düşen o araçlar...