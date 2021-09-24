Sıfır otomobil fiyatları 129 bin TL’e kadar düştü! Ucuza sıfır araç almanın şimdi tam zamanı! ÖTV düzenlemesinin ardından...

Araba ihtiyacı olanlar ÖTM indiriminin ardından Eylül ve Ekim ayının en ucuz otomobillerini araştırıyor. ÖTV düzenlemesi sonrası vatandaşların bayilere koşmasıyla bir çok bayide sıfır araçların tükendiği bildirildi. Henüz otomobil almamış olanlar araştırmalarını sürdürüyor. Birikim yaptıkları parayı çıkartanlar, bankadan kredi çekenler en uygun sıfır otomobil fiyatlarını merak ediyor. İş için kullanabileceğiniz ya da sadece gezmek için almak istediğini en Eylül ve Ekim ayının en ucuz sıfır otomobil modellerine haberimizde yer verdik. İşte 129 bin TL'de kadar düşen o araçlar...