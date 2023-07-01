Vergi ÖTV, MTV yok! Bayram lokumu! ÖTV’siz MTV muafiyetli 363.700 TL’ye Fiat Fiorino 459.400 TL’ye Doblo!

Fiat, Haziran ayına özel yeni kampanyasıyla sıfır araba almak isteyen kişilere yönelik olarak ÖTV muafiyetli sıfır araç satış fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Bu kampanya, yolcu engelli ticari araçlar için geçerli olacak ve Fiorino ve Doblo araçlarına ÖTV muafiyetli olarak sahip olma imkanı sunacak.