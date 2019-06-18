Sıfır araba fiyatları kaç para? İşte en uygun sıfır otomobiller Haziran ayı kampanyaları
Sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte en uygun sıfır otomobiller 2019. Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listeledik. Haziran 2019 fiyatları yer alan liste harf sırasına göre dizilmiştir... İşte Türkiye'de satış yapan markaların 70-110 bin TL arasındaki modelleri... Renault Haziran ayı kampanyasına baktığımızda müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin lira peşinat ve aylık bin 500 liradan başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor. Ayrıca Jeep, macera ve konforu bir arada yaşamak isteyen SUV tutkunlarına Haziran ayında da özel takas ve kredi kampanyaları sunuyor.
18.06.2019 16:35
- Son Güncelleme: 18.06.2019 16:35
DİĞER GALERİLER