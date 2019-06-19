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Sahibinden 2019 en temiz otomobiller! Bu otomobiller hiç sorun çıkarmıyor

Sorunsuz araç sahibi olmak isteyenler otomobil almak için araştırma yaparken araçların birçok özelliğine dikkat ediyor. Bunlardan biri de araçların sorun çıkarmaması ve bozulmaması olarak göze çarpıyor. J.D. Power kronik sıkıntılardan en uzak otomobilleri derledi. İşte uzmanların yaptığı araştırmaya göre en az sorun çıkaran ve en az şikayet alan otomobil modelleri...

19.06.2019 13:58 - Son Güncelleme: 19.06.2019 13:58
Sahibinden 2019 en temiz otomobiller! Bu otomobiller hiç sorun çıkarmıyor

Sorunsuz otomobil almak isteyen vatandaşlar özelikle yaz döneminde iyi bir tercih yapmayı hedefliyor. J.D. Power kuruluşun yaptığı araştırmaya göre 24 markaya ait yaklaşık 14 bin aracın kullanıcısıyla görüştü ve her markadan aynı sayıda, 1 yaşla 3 yaş arasında otomobiller üzerinden görüş aldı. Araştırmada motor, şanzıman, kaporta, iç mekan, elektrik, yürüyen aksan, ses sistemi, ısıtma-soğutma, sürüş konforu ve yakıt sarfiyatı konularında yapıldı. Şikayetler 177 sorun üzerinden değerlendirildi. İşte sahibinden en az şikayet alan otomobil markaları;

Sahibinden 2019 en temiz otomobiller! Bu otomobiller hiç sorun çıkarmıyor

10. Ford
Her 100 araç başına düşen şikayet sayısı 137.

Sahibinden 2019 en temiz otomobiller! Bu otomobiller hiç sorun çıkarmıyor

9. Honda
Her 100 araç başına düşen şikayet sayısı 132

Sahibinden 2019 en temiz otomobiller! Bu otomobiller hiç sorun çıkarmıyor

8. Opel
Her 100 araç başına düşen şikayet sayısı 139. Şikayet sayısı Nissan ile aynı olmasına rağmen Nissan'ın Opel'e göre şikayet dağılımı model başına daha düzenli olduğundan Opel, Nissan'ın bir altında bulunuyor.

Sahibinden 2019 en temiz otomobiller! Bu otomobiller hiç sorun çıkarmıyor

7. Nissan
Her 100 araç başına düşen şikayet sayısı 139

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