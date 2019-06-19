Sahibinden 2019 en temiz otomobiller! Bu otomobiller hiç sorun çıkarmıyor

Sorunsuz araç sahibi olmak isteyenler otomobil almak için araştırma yaparken araçların birçok özelliğine dikkat ediyor. Bunlardan biri de araçların sorun çıkarmaması ve bozulmaması olarak göze çarpıyor. J.D. Power kronik sıkıntılardan en uzak otomobilleri derledi. İşte uzmanların yaptığı araştırmaya göre en az sorun çıkaran ve en az şikayet alan otomobil modelleri...

19.06.2019 13:58 - Son Güncelleme: 19.06.2019 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





