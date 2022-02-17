SGK fiyatının çok aşağısında araba satıyor! Kelepir fiyata otomobil satışları başladı! Renault marka 2012 model otomobil 4.250,00 TL'ye...

Otomobil almak isteyenler için SGK yeni icralık araçlar için ilan verdi. İlanda 70 TL'de otomobil ve 140 bin TL'ye de. Bütçenize uygun arabayı seçip açık artırma ile alabilirsiniz. Türkiye'nin başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bir çok ilinde satışlar başladı. Teminat bedelini veren arabayı kapıyor. SGK'dan icralık arabaları liste halinde haberimizde derledik. Opel marka 2004 model otomobil 90.000,00 TL'den satışa sunuldu. Teminat bedeli olarak da 4.500,00 TL isteniyor. İhale 23 Şubat'ta başlayacak. Renault marka 2012 model otomobil de 85.000,00 TL'den satışa çıkarıldı. Teminat bedeli olarak ise 4.250,00 TL isteniyor. Bu araç için 7 Mart'ta ihale yapılacak. İşte satıştaki tüm araçlar...