Vav TV İzle
Haberler Otomobil SGK fiyatının çok aşağısında araba satıyor! Kelepir fiyata otomobil satışları başladı! Renault marka 2012 model otomobil 4.250,00 TL'ye...

SGK fiyatının çok aşağısında araba satıyor! Kelepir fiyata otomobil satışları başladı! Renault marka 2012 model otomobil 4.250,00 TL'ye...

Otomobil almak herkesin hayali. Ancak uyguna otomobil bulmak bu devirde çok zor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her dönemde icradan otomobil satış ilanı duyuruyor. Vatandaşlar kelepir fiyatına istediği renk, model ve fiyata otomobil, motosiklet ve kamyonet alabiliyor. 2022 yılında da ilanlarına hız kesmeden devam eden SGK yeni, güncel icradan satışlarını başlattı. Aradığını her marka, model ve renkte araçlar sahiplerini bekliyor. Açık artırma yöntemiyle satışa sunulan bu araçlar için ihale tarihleri de duyuruldu. İşte detaylar...

17.02.2022 11:47 - Son Güncelleme: 17.02.2022 11:48
Kelepir fiyata otomobil satışları başladı! SGK fiyatının çok aşağısında araba satıyor! Renault marka 2012 model otomobil 4.250,00 TL’ye...

Otomobil almak isteyenler için SGK yeni icralık araçlar için ilan verdi. İlanda 70 TL'de otomobil ve 140 bin TL'ye de. Bütçenize uygun arabayı seçip açık artırma ile alabilirsiniz. Türkiye'nin başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bir çok ilinde satışlar başladı. Teminat bedelini veren arabayı kapıyor. SGK'dan icralık arabaları liste halinde haberimizde derledik. Opel marka 2004 model otomobil 90.000,00 TL'den satışa sunuldu. Teminat bedeli olarak da 4.500,00 TL isteniyor. İhale 23 Şubat'ta başlayacak. Renault marka 2012 model otomobil de 85.000,00 TL'den satışa çıkarıldı. Teminat bedeli olarak ise 4.250,00 TL isteniyor. Bu araç için 7 Mart'ta ihale yapılacak. İşte satıştaki tüm araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kelepir fiyata otomobil satışları başladı! SGK fiyatının çok aşağısında araba satıyor! Renault marka 2012 model otomobil 4.250,00 TL’ye...
İlan Numarası 17010
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Fiat
Model Yılı 1999
Motor
Plaka 34TE5900
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 80.000,00 TL
Teminat Bedeli 4.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-03-07
İkinci İhale Tarihi 2022-03-08
İhale Başlangıç Saati 10:30
İhale Bitiş Saati 10:35
Kelepir fiyata otomobil satışları başladı! SGK fiyatının çok aşağısında araba satıyor! Renault marka 2012 model otomobil 4.250,00 TL’ye...
İlan Numarası 17015
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Renault
Model Yılı 2012
Motor
Plaka 34JA1178
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 85.000,00 TL
Teminat Bedeli 4.250,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-03-07
İkinci İhale Tarihi 2022-03-08
İhale Başlangıç Saati 11:30
İhale Bitiş Saati 11:35
Kelepir fiyata otomobil satışları başladı! SGK fiyatının çok aşağısında araba satıyor! Renault marka 2012 model otomobil 4.250,00 TL’ye...
İlan Numarası 17027
Satış Tipi Pazarlık
Kategori Kamyon & Kamyonet
Tür Chrysler
Model Yılı 2005
Motor
Plaka 34BU5883
Renk Bej
Satışa Esas Bedeli 175.000,00 TL
Teminat Bedeli 00,00 TL
Birinci İhale Tarihi
İkinci İhale Tarihi
İhale Başlangıç Saati 00:00
İhale Bitiş Saati 00:00
Kelepir fiyata otomobil satışları başladı! SGK fiyatının çok aşağısında araba satıyor! Renault marka 2012 model otomobil 4.250,00 TL’ye...
İlan Numarası 16996
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Otomobil
Tür Opel
Model Yılı 2004
Motor
Plaka 59PP882
Renk Siyah
Satışa Esas Bedeli 90.000,00 TL
Teminat Bedeli 4.500,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-02-23
İkinci İhale Tarihi 2022-02-24
İhale Başlangıç Saati 11:50
İhale Bitiş Saati 11:55
SON DAKİKA