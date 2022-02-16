Avrupa ve ABD'de ikinci el fiyatları cep yakıyor! İşte en çok tercih edilen ikinci el arabalar! Volkswagen, Audi, Nissan, Ford...
Koronavirüs nedeniyle baş gösteren çip krizi, ikinci el fiyatlarını da vurdu. Avrupa ve ABD'de ikinci el fiyatları otomobil üretiminde yaşanan yavaşlama ve artan talebin etkisiyle hızla yükseliyor. Piyasalarda ikinci el otomobil sayısı hızla gerilerken, artan talep fiyatlarda da artışa neden oldu. Avrupa'da en fazla tercih edilen ikinci el otomobil olan Audi A4, dördüncü araç ise Volkswagen Polo oldu. İşte en çok tercih edilen ikinci el araba markaları
Avrupa ve ABD'de ikinci el araç fiyatları, dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yaşanan yavaşlama ve artan talebin etkisiyle hızla yükseliyor.
Kovid-19 salgını, ABD ve Avrupa ülkelerinde ikinci el araç piyasalarında da sıkıntıya neden oldu. Salgının başlamasıyla insanların ulaşım tercihleri değişiklik gösterirken, daha önce yoğun biçimde toplu taşıma sistemlerini tercih edenler salgın nedeniyle bireysel seçeneklere yöneldi. Bu nedenle otomobillere olan talep de hızla yükseldi.
Otomobil üreticileri, temel ham madde ve çip gibi kritik ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kaldı.
Artan talebe rağmen yeni otomobil siparişlerinin çok uzun zaman alması ikinci el araçlara yönelimi hızlandırdı. Avrupa ve ABD piyasalarında ikinci el otomobil sayısı hızla gerilerken, artan talep fiyatlarda da artışa neden oldu.
AVRUPA GENELİNDE OTOMOBİL ARZI YÜZDE 11 DARALDI
Avrupa'nın en büyük internetten otomobil satış piyasası konumunda bulunan AutoScout24'ün verilerine göre, son dönemde ikinci el araç edinmek pahalı bir hal aldı.
AB genelinde ikinci el araçların fiyatları, 2021'de önceki yıla kıyasla ortalama yüzde 8 yükseldi. Avrupa genelinde otomobil arzı ise bir yılda yüzde 11 daraldı.