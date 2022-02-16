Avrupa ve ABD’de ikinci el fiyatları cep yakıyor! İşte en çok tercih edilen ikinci el arabalar! Volkswagen, Audi, Nissan, Ford...

Avrupa ve ABD'de ikinci el araç fiyatları, dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yaşanan yavaşlama ve artan talebin etkisiyle hızla yükseliyor.

Kovid-19 salgını, ABD ve Avrupa ülkelerinde ikinci el araç piyasalarında da sıkıntıya neden oldu. Salgının başlamasıyla insanların ulaşım tercihleri değişiklik gösterirken, daha önce yoğun biçimde toplu taşıma sistemlerini tercih edenler salgın nedeniyle bireysel seçeneklere yöneldi. Bu nedenle otomobillere olan talep de hızla yükseldi.