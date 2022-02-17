24.000 TL'ye Renault Clio, 105.000 TL'ye Hyundai ve 210.000 TL'ye Ford Focus satılıyor! Bugün ilana çıktı! Peynir ekmek gibi gidiyor, yarı fiyatına...
Araba almak isteyen pek çok kişi uygun fiyatlı olmasından dolayı icralık otomobilleri tercih ediyor. Bu kapsamda icralık araba ilanları yakından takip ediliyor. Bugün ilana çıkan yeni icralık otomobiller arasında en uygunu ise 24.000 TL olarak kayda geçti. Bilindiği üzere icralık otomobiller arabalar piyasanın yarı fiyatına satılıyor. Halk böyle olunca icralık otomobillere ilgi yoğun oluyor. İşte icradan, ucuz güncel araç satış ilanları...
Şubat ayı icralık otomobillere yenileri eklendi! 2015 model Hyundai Accent Blue, 2014 Model Renault Clio 1.5 Joy, 2012 Model Ford Focus marka otomobil icradan satışa çıkarıldı. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından bugün ilana çıkarıldı. İcradan satılan araçlar normal otomobil fiyatlarının çok çok altında satılıyor. Maddi durumu sıfır ve ya ikinci el araç almaya elverişli olmayan vatandaşlar icradan kelepir fiyatına otomobil sahibi olabiliyor. 24 bin TL'ye, 105 bin TL'ye, 210 bin TL'ye otomobil satışları başladı. İşte detaylar...
MUĞLA 1. İCRA DAİRESİ 2020/71 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 21/12/2021
Anamur İcra Dairesi Müdürlüğü de 2014 model, beyaz, dizel, Renault Clio 1.5 Joy otomobili 24 bin TL ile icradan satılık olduğunu duyurdu. İşte açıklama;
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/12/2021