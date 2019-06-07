SGK Bağkur Temmuz emekli maaşı zam oranı kaç para? Zamlı emekli maaşı son dakika ne zaman hangi tarihte yatacak?

Son dakika emekli maaşı zammı haberi... SGK Bağkur Temmuz emekli maaşı zam oranı kaç para? Zamlı emekli maaşı son dakika ne zaman hangi tarihte yatacak? Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayına çevrilmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5'i bulacak. 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da olacak.. Tüm emekliler temmuzda zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de fark alıp almayacağını öğrenmek için bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyonu merakla bekliyor. Ancak enflasyon ne kadar çıkarsa çıksın, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin.. Mayıs ayı enflasyon rakamı geçtiğimiz günlerde açıklanırken Haziran ayının enflasyon rakamları Temmuz ayının 1'inde açıklanacak. Açıklanacak rakamlarla emeklilerin alacakları zam da netleşecek. Mayıs ayındaki enflasyon verileri emeklinin ne kadar ek zam alacağına dair ipuçları vermeye başladı.

07.06.2019 13:19 - Son Güncelleme: 07.06.2019 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





