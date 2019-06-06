Son dakika emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2019 Temmuz emekli maaşı zam oranı ne kadar?. 06.06.2019 13:55

Son dakika emekli maaşı zammı haberi... Yıllarca ülkenin üretim ekonomisine katkı sunan vatandaşlar prim günlerini ve yaş şartını tamamladıktan sonra emekli oluyor ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sistemler üzerinden maaş alıyor. Memur emeklilerine her yıl enflasyon farkına göre ikinci bir zam yapılıyor. İki dönem şeklinde zam alan memurlar Temmuz ayı zammına ek olarak enflasyon farkını da alıyor. Gözler şimdi enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Mayıs ayı enflasyon rakamı geçtiğimiz günlerde açıklanırken Haziran ayının enflasyon rakamları Temmuz ayının 1'inde açıklanacak. Açıklanacak rakamlarla emeklilerin alacakları zam da netleşecek. Mayıs ayındaki enflasyon verileri emeklinin ne kadar ek zam alacağına dair ipuçları vermeye başladı. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Temmuz emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili haberler...

Emekli ve memurlara yapılacak 2019 Temmuz zammı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamını açıklaması ile belli olacak. 2019 Haziran ayı enflasyon rakamının ise TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklaması öngörülüyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu. Emekliler her yıl Ocak ayında ilk zamlı maaşlarına kavuşuyor. Memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte ikinci zammı Temmuz ayında alıyor. Emekliler Temmuz maaşında farklarını hesaplarında görecek. .