Haberler Galeri Otomobil Satılık ikinci el otomobile ilgi arttı! İşte 30 bin liraya kadar alınabilecek arabalar (2. el otomobil fiyatları)

Satılık ikinci el otomobile ilgi arttı! İşte 30 bin liraya kadar alınabilecek arabalar (2. el otomobil fiyatları)

Sıfır otomobil fiyatları yükselirken ikinci el fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimi durdurmasından dolayı sıfır araç satışlarında büyük bir düşüş yaşandı. Bazı markalar ellerinde olan araçları sattı, bazılarında da stokta otomobil kalmaması nedeniyle satışlar durdu. Bu nedenle ikinci el otomobillere de talep arttı. Eski model ancak en çok tercih edilen araçlar piyasada hızlı şekilde satılıyor. İkinci el araç alırken işinin uzmanı kişilere ekspertiz yaptırılması gerekiyor. İşte ucuz ikinci el otomobiller...

04.05.2020 09:19 - Son Güncelleme: 04.05.2020 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





