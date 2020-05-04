RAMAZAN İMSAKİYE
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Satılık ikinci el otomobile ilgi arttı! İşte 30 bin liraya kadar alınabilecek arabalar (2. el otomobil fiyatları)

Sıfır otomobil fiyatları yükselirken ikinci el fiyatlarında da yükseliş devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimi durdurmasından dolayı sıfır araç satışlarında büyük bir düşüş yaşandı. Bazı markalar ellerinde olan araçları sattı, bazılarında da stokta otomobil kalmaması nedeniyle satışlar durdu. Bu nedenle ikinci el otomobillere de talep arttı. Eski model ancak en çok tercih edilen araçlar piyasada hızlı şekilde satılıyor. İkinci el araç alırken işinin uzmanı kişilere ekspertiz yaptırılması gerekiyor. İşte ucuz ikinci el otomobiller...

04.05.2020 09:19 - Son Güncelleme: 04.05.2020 09:28
Satılık ikinci el otomobile ilgi arttı! İşte 30 bin liraya kadar alınabilecek arabalar 2. el otomobil fiyatları

Volkswagen Polo

1998 model

28 bin lira

GALERİ DEVAM EDİYOR
Satılık ikinci el otomobile ilgi arttı! İşte 30 bin liraya kadar alınabilecek arabalar 2. el otomobil fiyatları

Renault Megane 1

1999 model

28 bin lira

Satılık ikinci el otomobile ilgi arttı! İşte 30 bin liraya kadar alınabilecek arabalar 2. el otomobil fiyatları

Opel Vectra

1998 model

28 bin lira

Satılık ikinci el otomobile ilgi arttı! İşte 30 bin liraya kadar alınabilecek arabalar 2. el otomobil fiyatları

Mitsubishi Carisma

1999 model

28 bin lira

Satılık ikinci el otomobile ilgi arttı! İşte 30 bin liraya kadar alınabilecek arabalar 2. el otomobil fiyatları

BMW 3.18i

1994 model

28 bin lira

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