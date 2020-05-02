RAMAZAN İMSAKİYE
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Otomobil alım satımında yeni dönem! Araç sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Son dakika haberi... Yoğun şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satışında, "sahte ilanla dolandırıcılığa" son vermek için düğmeye bastı. Sahte ikinci el ilanlar üzerine harekete geçen hükümet, ticari ilanları yetkili işletmelerin vermesi ve sahte ilanlar için ilan sitelerine de yükümlülük getirilecek önlemler alıyor.

02.05.2020 08:38 - Son Güncelleme: 02.05.2020 08:38
Otomobil alım satımında yeni dönem! Araç sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Kovid-19 salgını sürecinde evine kapanan vatandaşlar, ikinci el araç alım satımını internete yöneldi. Ancak bunu fırsat bilen dolandırıcılar da sahte ilanlar üzerinden vatandaşı dolandırmaya başladı. Yoğun şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, ikinci el taşıt satışında, "sahte ilanla dolandırıcılığa" son vermek için harekete geçti.

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Otomobil alım satımında yeni dönem! Araç sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milliyet'in haberine göre vatandaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak ikinci el araç satışında dezavantajlar oluştuğu ve sık sık dolandırıcılıkla karşı karşıya kalındığını dile getirdiler.

Otomobil alım satımında yeni dönem! Araç sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Başvuruda bu piyasada satıcılar hakkında yorum, puanlama gibi satış sonrası değerlendirme ortamının olmaması nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandığı, mağduriyetlerin giderilmesi için kanuni düzenlemeler yapılarak daha şeffaf ve güvenli bir satış ortamının yaratılması talep edildi. TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak Ticaret Bakanlığı'na gönderdi.

Otomobil alım satımında yeni dönem! Araç sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Bakanlıktan kısa süre önce TBMM'ye gelen resmi yazıda, bazı internet sitelerinde gerek bireysel gerekse ticari amaçlarla verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarının yayımlandığı, bu sitelerde söz konusu taşıtların alım satımının yapılmadığı dile getirildi.

Otomobil alım satımında yeni dönem! Araç sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

2. el motorlu kara taşıtı ticaretinin, 2. El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğini anımsatan bakanlık, "söz konusu yönetmelikte, şikayete konu ilan siteleri için öngörülmüş herhangi bir yükümlülüğe yer verilmediğini" kaydetti. Bakanlık, 2. el araç satışındaki ilan sistematiği ve internet sitelerine yönelik yönetmelikte değişiklik çalışması başlatıldığını açıklayarak şunları kaydetti:

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