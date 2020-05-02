Otomobil alım satımında yeni dönem! Araç sahibi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Başvuruda bu piyasada satıcılar hakkında yorum, puanlama gibi satış sonrası değerlendirme ortamının olmaması nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandığı, mağduriyetlerin giderilmesi için kanuni düzenlemeler yapılarak daha şeffaf ve güvenli bir satış ortamının yaratılması talep edildi. TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak Ticaret Bakanlığı'na gönderdi.