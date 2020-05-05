RAMAZAN İMSAKİYE
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40 yıl önce sakladığı Ford Taunus için evini yerle bir etti! Otomobilini çıkarmaya geldiğinde şoke oldu

1970 yılında Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Bahaddin Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Zaman zaman Almanya'dan ilçeye gelen ve aracın bakımını yapan Uysal, otomobilini bir daha kullanmadı. Ve o araç yıllar sonra öyle bir hale geldi ki görenler inanamadı. İşte akılalmaz olaydan kareler...

05.05.2020 10:47 - Son Güncelleme: 05.05.2020 10:47
40 yıl önce sakladığı Ford Taunus için evini yerle bir etti! Otomobilini çıkarmaya geldiğinde şoke oldu

Ona ulaşmak için duvarları deldi... 1970 yılında Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Bahaddin Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Uysal'ın bu davranışı hayli ilginç. Ama o aracı asla unutmadı ve yıllar sonra otomobilini tekrar gömülü olduğu yerden çıkardı. Ve o araç yıllar sonra öyle bir hale geldi ki görenler inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
40 yıl önce sakladığı Ford Taunus için evini yerle bir etti! Otomobilini çıkarmaya geldiğinde şoke oldu

Türkiye'ye 1998 yılında kesin dönüş yapan Uysal, otomobilini yine bulunduğu yerden çıkarmadı.

40 yıl önce sakladığı Ford Taunus için evini yerle bir etti! Otomobilini çıkarmaya geldiğinde şoke oldu

DUVARI KIRDIRIP OTOMOBİLİ ÇIKARTTI

Aradan geçen 37 yılın ardından binada onarım yapmayı planlayan Uysal, evin giriş katında tuttuğu otomobilini çıkarmak amacıyla önce duvarları kırdırdı.

40 yıl önce sakladığı Ford Taunus için evini yerle bir etti! Otomobilini çıkarmaya geldiğinde şoke oldu

Uysal, daha sonra çekici yardımıyla otomobilini başka bir garaja götürdü.

40 yıl önce sakladığı Ford Taunus için evini yerle bir etti! Otomobilini çıkarmaya geldiğinde şoke oldu

"İLK GÜNKÜ GİBİ HALA ORİJİNAL"

İlçede akaryakıt istasyonu bayisi bulunan Uysal, "Otomobilim ilk günkü gibi orijinal.

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