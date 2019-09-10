GaleriOtomobil

Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını basına açtı! İşte en yeni otomobiller

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği Frankfurt Otomobil Fuarı'na sayılı günler kaldı. 10 gün boyunca açık olacak olan Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını basın mensuplarına açtı. Birbirinden yeni otomobiller sergilenmeye 2 gün sonra başlayacak. Dikkat çeken otomobiller, prototipler fuarda yer alıyor. Fuarda özellikle elektrikli otomobillere ilişkin büyük ilgi olacağı belirtiliyor. İşte kapılarını basın mensuplarına açan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek en yeni otomobiller...

10.09.2019 16:36 - Son Güncelleme: 10.09.2019 16:46
Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını basına açtı! İşte en yeni otomobiller

10 gün boyunca açık olacak olan Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını basın mensuplarına açtı. Birbirinden yeni otomobiller sergilenmeye 2 gün sonra başlayacak.

Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını basına açtı! İşte en yeni otomobiller

Ziyaretçilerden önce ise basına özel açılış yapıldı ve markalar otomobillerini sergilemeye başladı.

Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını basına açtı! İşte en yeni otomobiller

Birbirinden yeni ve gelişmiş otomobiller Frankurt'ta 10 gün boyunca otomobilseverlere sergilenecek.

Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını basına açtı! İşte en yeni otomobiller

Dikkat çeken otomobiller, prototipler fuarda yer alıyor.

Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını basına açtı! İşte en yeni otomobiller

Fuarda özellikle elektrikli otomobillere ilişkin büyük ilgi olacağı belirtiliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sahibinden ikinci el sıfır 100 bin TL altı fiyatla satılan otomobiller hangileri
Sahibinden ikinci el sıfır 100 bin TL altı fiyatla satılan otomobiller hangileri