Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını basına açtı! İşte en yeni otomobiller
Otomobil tutkunlarının merakla beklediği Frankfurt Otomobil Fuarı'na sayılı günler kaldı. 10 gün boyunca açık olacak olan Frankfurt Otomobil Fuarı kapılarını basın mensuplarına açtı. Birbirinden yeni otomobiller sergilenmeye 2 gün sonra başlayacak. Dikkat çeken otomobiller, prototipler fuarda yer alıyor. Fuarda özellikle elektrikli otomobillere ilişkin büyük ilgi olacağı belirtiliyor. İşte kapılarını basın mensuplarına açan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek en yeni otomobiller...
10.09.2019 16:36
- Son Güncelleme: 10.09.2019 16:46
DİĞER GALERİLER