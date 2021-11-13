Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el online oto pazarında son durum
Sahibinden 2. el araba almak isteyenler ucuz araba ilanlarını araştırırken otomobil satışları artmaya başladı. 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2. el araba fiyatları arttı mı? araştırılmaya devam ederken Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre satışlar yükseldi. Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, ekimde bir önceki aya göre yüzde 6 artarken, araç fiyatları yaklaşık yüzde 5,4 yükseldi. İşte ikinci el araba satışlarında son durum.
13.11.2021 12:21
- Son Güncelleme: 13.11.2021 12:21
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ekim ayı satışları, eylül ayına kıyasla yüzde 6 artarak 121 bin 149 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.
Ekimde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.
Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 239 bin 319 ile eylüle göre yüzde 12 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 51'i satıldı.
Bu yılın 10 aylık döneminde ikinci el online pazarında 2 milyon 970 bin 762 adet tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 44'ü satıldı.