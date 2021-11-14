Sahibinden ikinci el arabada en çok bu markalar satıldı! Renault, Fiat, Toyota, Opel, Volkswagen, Hyundai...
Araç sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi sıfır otomobillerde yaşanan üretim sıkıntısı ile birlikte ikinci el arabaya yöneldi. Indicata'nın ikinci el on-line pazar raporundan derlediği verilere en çok o marka araçlar satıldı. Renault, Fiat, Toyota, Opel, Volkswagen, Hyundai...
14.11.2021 14:48
- Son Güncelleme: 14.11.2021 14:48
İkinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası ekim ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercihi devam etti.
EN ÇOK SATILAN 10 MARKA
Bu yılın ekim ayında ikinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 17 bin 509 adet satışla Volkswagen oldu. VW'yi 15 bin 484 adetle Renault ve 12 bin 89 adetle Ford izledi.