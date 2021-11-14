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Haberler Ekonomi Sahibinden ikinci el arabada en çok bu markalar satıldı! Renault, Fiat, Toyota, Opel, Volkswagen, Hyundai...

Sahibinden ikinci el arabada en çok bu markalar satıldı! Renault, Fiat, Toyota, Opel, Volkswagen, Hyundai...

Araç sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi sıfır otomobillerde yaşanan üretim sıkıntısı ile birlikte ikinci el arabaya yöneldi. Indicata'nın ikinci el on-line pazar raporundan derlediği verilere en çok o marka araçlar satıldı. Renault, Fiat, Toyota, Opel, Volkswagen, Hyundai...

14.11.2021 14:48 - Son Güncelleme: 14.11.2021 14:48
Sahibinden ikinci el arabada en çok bu markalar satıldı! Renault, Fiat, Toyota, Opel, Volkswagen, Hyundai...

İkinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası ekim ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercihi devam etti.

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Sahibinden ikinci el arabada en çok bu markalar satıldı! Renault, Fiat, Toyota, Opel, Volkswagen, Hyundai...

Indicata'nın ikinci el on-line pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el on-line binek ve hafif ticari araç pazarında ekim ayı satışları, bir önceki aya kıyasla yüzde 6 artarak 121 bin 149 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

Sahibinden ikinci el arabada en çok bu markalar satıldı! Renault, Fiat, Toyota, Opel, Volkswagen, Hyundai...

Satışlar, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 42 azaldı. Bu yılın 10 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 24 düşüş kaydetti.

Ekimde ikinci el on-line satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

Sahibinden ikinci el arabada en çok bu markalar satıldı! Renault, Fiat, Toyota, Opel, Volkswagen, Hyundai...

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA
Bu yılın ekim ayında ikinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 17 bin 509 adet satışla Volkswagen oldu. VW'yi 15 bin 484 adetle Renault ve 12 bin 89 adetle Ford izledi.

Sahibinden ikinci el arabada en çok bu markalar satıldı! Renault, Fiat, Toyota, Opel, Volkswagen, Hyundai...

İlk üçün ardından 11 bin 333 satışla Fiat, 6 bin 860'la Opel, 6 bin 386 adetle Mercedes–Benz, 6 bin 227 adetle BMW, 6 bin 116 adetle Hyundai, 5 bin 621 adetle Peugeot ve 4 bin 291 adetle Toyota ilk on içinde yer aldı.

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