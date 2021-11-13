90.000 TL altı otomobil fırsatı! Bu araçlar peynir ekmek gibi gidiyor! İşte Kasım ayı icradan satılık otomobil modelleri…
Ucuz araç sahibi olmak isteyenler bu fırsatı sunan Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarını merak ediyor ve güncel olarak hangilerinin yayınlandığını araştırıyor. Farklı marka ve modellerin açık arttırma ilanları ve detayları, hangi fiyatlarla satışa sunulduğu, ihale tarihleri ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. Aracın tüm sorunlu yanlarının da belirtilmesinden dolayı inceleyerek beklentinize en uygun araç modeli için teklif verebilirsiniz. İşte detaylar!
Araba sahibi olmak herkesin hayalidir ve uygun fiyatla bütçesini zorlamadan kavuşmak isteyenler Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanları yakından takip ediyor ve güncel ilanlardan yararlanmak istiyor. Farklı illerdeki icra daireler tarafından muhammen bedel belirleniyor ve 90.000 TL altı otomobil fırsatı ile kolay ödeme yaparak satın almanız mümkün. Üstelik farklı otomobil markalarının çeşitli modellerini seçebiliyorsunuz. İşte Kasım ayı icradan satılık otomobil modellerini inceleyerek ihale tarihleri ve tüm bilgileri ile ilgili detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
T.C. İskenderun İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Hyundai marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 87 bin TL muhammen bedel belirlendi.
Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.01.2022 olarak açıklandı.
Aracın anahtarı : Yok Aracın ruhsatı: Var
Aracın kasa tipi : Sedan Aracın yakıt cinsi: Dizel
Aracın vites çeşidi: Düz CD çalar veya teyp: CD çalar
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T.C. Erzurum 4. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Peugeot marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 85 bin TL muhammen bedel belirlendi.
Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.12.2021 olarak açıklandı.