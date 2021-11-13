90.000 TL altı otomobil fırsatı! Bu araçlar peynir ekmek gibi gidiyor! İşte Kasım ayı icradan satılık otomobil modelleri…

Araba sahibi olmak herkesin hayalidir ve uygun fiyatla bütçesini zorlamadan kavuşmak isteyenler Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanları yakından takip ediyor ve güncel ilanlardan yararlanmak istiyor. Farklı illerdeki icra daireler tarafından muhammen bedel belirleniyor ve 90.000 TL altı otomobil fırsatı ile kolay ödeme yaparak satın almanız mümkün. Üstelik farklı otomobil markalarının çeşitli modellerini seçebiliyorsunuz. İşte Kasım ayı icradan satılık otomobil modellerini inceleyerek ihale tarihleri ve tüm bilgileri ile ilgili detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.