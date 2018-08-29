Renault Arkana Moskovada tanıtıldı! Renaultun SUV modeline verdiği Arkana ne demek?

Renault Arkana Moskova'da tanıtıldı! Renault'un SUV modeline verdiği "Arkana" ne demek?
Fransız otomotiv devi Renault'un yeni modeli Arkana örtüsünü resmen kaldrdı gösterdi. Peki, Renault Arkana'nı özellikleri neler? Renault'un SUV modeline verdiği "Arkana" ne demek? İşte Renault Arkana hakkında detaylar...
29 Ağustos 2018 Çarşamba, 12:43:30
Renault geçtiğimiz aylarda yeni bir SUV modeli çıkartacağını duyurmuş ve bir de fotoğraf yayınlamıştı. Ve Renault Arkana'nın yeni fotoğrafları paylaşıldı.
Edinilen bilgiye göre Renault Arkana'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da üretilip tüm pazarlarda satışa sunulacağı belirtildi.
Önümüzdeki sene üretim bandına girecek olan Renault Arkana, üretim öncesi 2018 Moskova Otomobil Fuarı'nda konsept olarak tanıtıldı.
Şuan için ayrıntılar kısıtlı olsa da, yayınlanan görsele baktığımızda ince arka farlar ve logonun altına büyük harflerle yazılan Arkana yazısı oldukça şık duruyor.
C şekilli LED farlar, dördüncü nesil Megane'da gördüğümüz tasarımı hatırlanıyor.