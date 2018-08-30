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Opel hafif ticari araç B segmenti üyesi olan Combo ile Türkiye'de

Opel, PSA Grubu'nun çatısı altına girdikten sonra yeniliklere hız verdi. Şirket, Binek otomobil modelleri haricinde marka ticari araç segmentine de dönüşünü Hannover Ticari Araç Fuarı'ndan önce Combo tanıtımıyla gerçekleştirdi. B-LCV yani hafif ticari araç B segmenti üyesi olan Combo, Türkiye'de de 8 yıl aradan sonra satılacak!

30 Ağustos 2018 Perşembe, 12:36:44 Güncelleme: 15:01:46
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Opel hafif ticari araç B segmenti üyesi olan Combo ile Türkiyede

Opel markasının 1986 yılında beridir ürettiği hafif ticari araç modeli olan Combo, yepyeni haliyle Almanya'da Opel'in merkezi Rüsselsheim'da tanıtıldı. Bir önceki jenerasyona göre tamamıyla değişen bu araç, markanın ülkemizdeki ticari araç pazarına 8 yıl sonraki giriş modeli olacak olması da bu durumu özel bir noktaya getiriyor.

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Opel hafif ticari araç B segmenti üyesi olan Combo ile Türkiyede

Opel'in Avrupa'daki ticari araç payı PSA olarak düşünüldüğünde yüzde 30. Siz de tahmin edersiniz ki bu payın büyük bir bölümü Peugeot ve Citroen tarafından oluşuyor. Combo modeliyle birlikte marka, bu payını arttırma hedefine sahip. Ayrıca 2019 yılında tanıtılacak olan bir yeni ticari araç daha var o da Vivaro!

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Opel hafif ticari araç B segmenti üyesi olan Combo ile Türkiyede

Combo'nun 5. jenerasyonu olan bu yeni model PSA'nın daha tanıtımını yeni yaptığı Peugeot Rifter ile aynı platform olan EMP2 altyapısının üzerinde yükseliyor. EMP2 platformu birden fazla modelde karşınıza çıkacak olan bir altyapı. Özellikle modüler olan yapısı sayesinde uzayıp kısaltılarak farklı segmentlere ve motor seçeneklerinde de kullanılabiliyor.

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Opel hafif ticari araç B segmenti üyesi olan Combo ile Türkiyede

Yeni Combo'yu ilk defa gördüğünüzde otomobilin yumuşak hatlı yapısı dikkat çekiyor. Markanın diğer modellerinde de bir imza niteliğinde kullandığı gündüz ledli farları, Combo'da da yerini almış durumda. Araç dışarıdan daha çok Crossland X modelini andırıyor diyebilirim.

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Opel hafif ticari araç B segmenti üyesi olan Combo ile Türkiyede

Aracın yanına geçtiğinizde ise her iki tarafta da kayar kapıların olduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca şişik tasarıma sahip olan çamurluklar sayesinde Combo, daha kaslı ve geniş gözüküyor.

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