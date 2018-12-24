Porsche 718 ailesinin en saf hali: 718 T serisi
Porsche Boxster ve Cayman model ailelerini T serisi ile genişletti. Porsche, efsanevi 1968 model 911 T modelinin tasarımını 718 T spor otomobil serisine taşımış oldu. 718 T, 20 inç alaşım tekerlekler, 20 milimetre alçaltılmış PASM spor şasi ve 2 litrelik turboşarjlı motorla beraber sunuluyor.
24 Aralık 2018 Pazartesi, 10:36:24 Güncelleme: 10:39:56
İki koltuklu otomobil, bu felsefe doğrultusunda çeşitli özelliklerde sadeleşmeye gidiyor. Otomobilin özellikleri arasında kapı panellerinde siyah kapı çekme kolları, iki yönde ayarlanabilen elektrikli spor koltuklar, siyah Sport-Tex merkez bölmeleri ve koltuk başlıklarına işlenmiş "718" logosu yer alıyor.
Porsche Communication Management modülünün yerini büyük bir depolama bölmesi alıyor, ancak eğlence sisteminden vazgeçmek istemeyen müşteriler herhangi bir ilave ücret ödemeksizin bu sistemi sipariş edebiliyor. Tüm bu özelliklerin bir araya gelmesiyle, benzin partikül filtresinin yol açtığı ağırlık artışı dengeleniyor.
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