Porsche 718 ailesinin en saf hali: 718 T serisi

Porsche Communication Management modülünün yerini büyük bir depolama bölmesi alıyor, ancak eğlence sisteminden vazgeçmek istemeyen müşteriler herhangi bir ilave ücret ödemeksizin bu sistemi sipariş edebiliyor. Tüm bu özelliklerin bir araya gelmesiyle, benzin partikül filtresinin yol açtığı ağırlık artışı dengeleniyor.