Otomobilde yıl sonu fırsatları! İşte model model son kampanyalar

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte otomobil markaları yıl sonu kampanyalarını sürdürüyor. Hükümetin otomobil sektörüne uyguladığı ÖTV indirimi satışlara olumlu yansırken, firmaların kampanyaları ÖTV indirimi ile birleşine satışlar katlanarak arttı. İşte otomobilde birbirinden cazip fırsatlar...

23 Aralık 2018 Pazar, 15:24:22 Güncelleme: 15:28:40
Otomobilde yıl sonu fırsatları! İşte model model son kampanyalar

Otomobil sektörüne uygulanan ÖTV indirimi, pazarda canlılık yarattı. Gelişmelerin ardından satışlarını ivmelendirmek isteyen markalardan ise ardı adına kampanyalara imza attı.

Otomobilde yıl sonu fırsatları! İşte model model son kampanyalar

İşte otomobil sektörünün marka marka 2018'in son kampanyaları...

Otomobilde yıl sonu fırsatları! İşte model model son kampanyalar

RENAULT'TA İNDİRİMLER 60 BİN LİRAYI BULUYOR
Fransız Renault, Aralık ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz ve 60 bin TL'ye varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modellerde en fazla 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor.

Otomobilde yıl sonu fırsatları! İşte model model son kampanyalar

50 BİN LİRAYA 20 AY VADE
En fazla 50 bin TL kredi kullanacak olanlara ise, yine aynı modeller için 20 aya varan vade seçeneği ve yüzde 0.99 faiz oranı sunuluyor.

Otomobilde yıl sonu fırsatları! İşte model model son kampanyalar

Daha fazla kredi ve vade talep eden müşteriler için ise Renault, maksimum 200 bin TL kredi, 48 aya kadar yüzde 2.29 sabit faiz oranı sunuyor.

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