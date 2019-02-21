Peugeot 508 Sport Engineered göz kamaştırdı
Peugeot yeni modelini tanıttı. Otomobil tutkunlarının merakla beklediği 508 Sport Engineered otomobili tanıtıldı. Prömiyeri 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılacak olan otomobilin özellikleri neler? Otomobil kaç beygir? Yol tutuşu nasıl? İşte tüm detaylarıyle Peugeot 508 Sport Engineered...
21.02.2019 19:12
- Son Güncelleme: 21.02.2019 19:20
PEUGEOT 508 SPORT ENGINEERED CENEVRE OTOMOBİL FUARI'NDA...
Peugeot 508 Sport Engineered,sportif görünümü ve performansıyla dikkatleri üzerinde çekiyor. Peugeot 508 Sport Engineered'ındünya prömiyerini 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek. Peugeot 508 Sport Engineered konsepti, Fransız otomotiv devinin gelecekteki elektrikli ve performans odaklı araçlarına ışık tutacak..
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