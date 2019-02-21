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Peugeot 508 Sport Engineered göz kamaştırdı

Peugeot yeni modelini tanıttı. Otomobil tutkunlarının merakla beklediği 508 Sport Engineered otomobili tanıtıldı. Prömiyeri 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılacak olan otomobilin özellikleri neler? Otomobil kaç beygir? Yol tutuşu nasıl? İşte tüm detaylarıyle Peugeot 508 Sport Engineered...

21.02.2019 19:12 - Son Güncelleme: 21.02.2019 19:20
Peugeot 508 Sport Engineered göz kamaştırdı

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği 509 Sport Engineered otomobili tanıtıldı.

Peugeot 508 Sport Engineered göz kamaştırdı

PEUGEOT 508 SPORT ENGINEERED'IN ÖZELLİKLERİ NE?
Peugeot 508 modeli üzerindeki çalışmaları hızla sürdürüyor. Peugeot 508 Sport Engineered adını verdiği yeni bir konseptin tanıtımını gerçekleştirdi. İşte Peugeot 508 Sport Engineered'ın özellikleri....

Peugeot 508 Sport Engineered göz kamaştırdı

PEUGEOT 508 SPORT ENGINEERED CENEVRE OTOMOBİL FUARI'NDA...
Peugeot 508 Sport Engineered,sportif görünümü ve performansıyla dikkatleri üzerinde çekiyor. Peugeot 508 Sport Engineered'ındünya prömiyerini 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek. Peugeot 508 Sport Engineered konsepti, Fransız otomotiv devinin gelecekteki elektrikli ve performans odaklı araçlarına ışık tutacak..

Peugeot 508 Sport Engineered göz kamaştırdı

Bu şık konsept için yeni 508 hibrit üzerinde çalışmayı tercih eden Peugeot Sport ekibi; aracın tasarımı, performansı ve verimliliğine odaklanmış.

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Peugeot 508 Sport Engineered göz kamaştırdı

Peugeot 508 Sport Engineered konseptinin kalbine, ön tekerleklere güç veren 110 beygirlik elektrik motoru ile eşlenen PureTech 200 motor yerleştirilmiş. Arka tekerleklere güç vermek için de 200 beygirlik başka bir elektrik motoru kullanılmış.

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