Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasını kazanan isimler açıklandı
Büyük heyecan sona erdi ve "Hayalindeki Otomobili Tasarla" yarışmasının birincisi belli oldu. Büyük bir ilginin gösterildiği yarışmada birinciliği Onur Zengin elde etti.
Otohaber Dergisi'nin Delphi Technologies ana sponsorluğu, Shell Türkiye co-sponsorluğu ve CDMMobil'in ödül sponsorluğunda düzenlediği "Hayalindeki Otomobili Tasarla" yarışmasının birincisi belli oldu. 1 Ekim 2018'de başlayan başvurular 15 Aralık 2018'de sona erdi. Katılımcıların gönderdikleri tasarımlar yarışmanın internet sayfasında yayınlanıp ziyaretçilerin oylamasına açıldı.
16 Aralık 2018-15 Ocak 2019 tarihleri arasında devam eden halk oylaması sonucunda finale kalan çalışmalar jürinin değerlendirmesine sunuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda Onur Zengin'in Mia adını verdiği tasarım birinci seçildi. Bu yıl ilk kez verilen Jüri Özel Ödülü'ne Ercan Orhan ve Ömer Koç'un tasarımları layık görüldü.
Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Ercan Orhan'a plaketini Delphi Technologies Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Direktörü Reşat Dumanoğlu, Ömer Koç'a da Shell Türkiye Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak verdi. Ayrıca her üç tasarımcı da Catia tasarım eğitimi ödülünü CDMMobil'in Kurucu Ortağı Saffet Çakmak'ın elinden aldı.