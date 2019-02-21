Hayalindeki Otomobili Tasarla yarışmasını kazanan isimler açıklandı

Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Ercan Orhan'a plaketini Delphi Technologies Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Direktörü Reşat Dumanoğlu, Ömer Koç'a da Shell Türkiye Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak verdi. Ayrıca her üç tasarımcı da Catia tasarım eğitimi ödülünü CDMMobil'in Kurucu Ortağı Saffet Çakmak'ın elinden aldı.