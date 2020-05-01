RAMAZAN İMSAKİYE
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Paranız yok diye üzülmeyin! Genç mühendis evde Lamborghini yaptı, görenlerin ağzı açık kaldı

Lamborghini Aventador hayranı 28 yaşındaki makine mühendisi oldukça pahalı olan bu lüks otomobili alacak parayı bulamadı ancak hayal gücü bunun için yetti. Elindeki külüstür aracını Lamborghini Aventador'a dönüştürmeye karar verdi. Çevresindekiler onunla dalga geçti. İş bittiğinde ise hem onlar hem de bu aracı gören herker şaşkına döndü. İşte genç makine mühendisinin akıl almaz çalışmasından kareler...

01.05.2020 13:02 - Son Güncelleme: 01.05.2020 13:03
Paranız yok diye üzülmeyin! Genç mühendis evde Lamborghini yaptı, görenlerin ağzı açık kaldı

Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati, Pagani, Koenigsegg gibi lüks ve hızlı otomobiller hemen herkesin hayalidir. Ancak bu lüks ve hızın bedeli herkesin bütçesine uymayabiliyor. 28 yaşındaki genç bir makine mühendisinin hikayesi de buna benzer detaylar barındırıyor. Lamborghini Aventador hayranı genç mühendis bu ultra lüks otomobili alabilecek maddi duruma sahip değildi. Ancak bu onu durdurmaya yetmedi ve evde bulunan eski otomobilini Lamborghini Aventador'a dönüştürdü. Ortaya çıkan otomobili görenler bu akılalmaz durum karşısında şok geçirdi. İşte o inanılmaz süreçten kareler...

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Paranız yok diye üzülmeyin! Genç mühendis evde Lamborghini yaptı, görenlerin ağzı açık kaldı

Hayalindeki spor otomobile kavuşmak isteyen genç adam, eski model Mitsubishi arabasını Lamborghini'ye dönüştürmek için bir süre boyunca detaylıca plan yaptı.

Paranız yok diye üzülmeyin! Genç mühendis evde Lamborghini yaptı, görenlerin ağzı açık kaldı

En ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünen makine mühendisi, sonunda işe koyuldu ve 2 sene süren macera başladı.

Paranız yok diye üzülmeyin! Genç mühendis evde Lamborghini yaptı, görenlerin ağzı açık kaldı

Hatta genç adam bu projesini arkadaşlarına açıkladığında dalga konusu bile oldu, ancak bu durum onu amacından saptırmadı, vazgeçirmedi. Sonuç olarak projesini gerçeğe dönüştürdü.

Paranız yok diye üzülmeyin! Genç mühendis evde Lamborghini yaptı, görenlerin ağzı açık kaldı

Arabasını Lamborghini'ye çevirirken de, yaptığı her şeyi sosyal medyada paylaştı.

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