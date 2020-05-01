Paranız yok diye üzülmeyin! Genç mühendis evde Lamborghini yaptı, görenlerin ağzı açık kaldı
Lamborghini Aventador hayranı 28 yaşındaki makine mühendisi oldukça pahalı olan bu lüks otomobili alacak parayı bulamadı ancak hayal gücü bunun için yetti. Elindeki külüstür aracını Lamborghini Aventador'a dönüştürmeye karar verdi. Çevresindekiler onunla dalga geçti. İş bittiğinde ise hem onlar hem de bu aracı gören herker şaşkına döndü. İşte genç makine mühendisinin akıl almaz çalışmasından kareler...
Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati, Pagani, Koenigsegg gibi lüks ve hızlı otomobiller hemen herkesin hayalidir. Ancak bu lüks ve hızın bedeli herkesin bütçesine uymayabiliyor. 28 yaşındaki genç bir makine mühendisinin hikayesi de buna benzer detaylar barındırıyor. Lamborghini Aventador hayranı genç mühendis bu ultra lüks otomobili alabilecek maddi duruma sahip değildi. Ancak bu onu durdurmaya yetmedi ve evde bulunan eski otomobilini Lamborghini Aventador'a dönüştürdü. Ortaya çıkan otomobili görenler bu akılalmaz durum karşısında şok geçirdi. İşte o inanılmaz süreçten kareler...