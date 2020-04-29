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Fiat Punto'nun son halini gören sahibi şoke oldu! Yılların Punto'suna bakın ne yaptılar!

Dünya çapında da yüksek bir kullanıcı sayısı bulunan Fiat Punto sahibi bir kadın arabasının görünümünden sıkıldı ve onu usta ellere teslim etti. İlk nesil Punto 93-99 arası üretilmiş ve 95 yılında Avrupa'nın en iyi otomobili seçilmişti. Kendisine has İtalyan stili ile dikkat çeken aracın convertible versiyonu bile 55 bin adet satmayı başarmıştı. İkinci nesline 99 yılında kavuşan model 2010 yılına kadar satışta kalarak büyük bir başarı yakaladı. Bu versiyon daha köşeli ve agresif bir Punto'yu gözler önüne sermişti. 2005 yılında daha geniş ve 3. nesil bir versiyonu tanıtılan araç "Grande Punto" olarak anılacak, tanıdık modelin ismi ise "Classic Punto" olacaktı.

29.04.2020 14:37 - Son Güncelleme: 29.04.2020 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





